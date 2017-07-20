Олег Березюк: «Межа світів – це країна вільних людей, які щодня мусять захищати свою національну ідентичність»

Про політичні фальшування в українській історії та поширення демократії у світі.Про це і не тільки говорив під час лекції «Межа світів» у Волинському педагогічному коледжі лідер фракції «Самопомочі» у парламенті«Коли я почитав працю відомого британського публіциста Ланцелота Лоутена, в якій він, вивчивши Україну, написав, що українська проблема є наслідком одного з найбільших політичних шахрайств в нашій історії, я вирішив заглибитися в цей процес. І коли заглибився, то побачив, що справді, історичні та філософські стовпи української нації, які мають її формувати, бо нація мусить формуватися, як державна, вони всі сфальсифіковані і зроблено це дуже примітивно.Але ця примітивність живе до сьогоднішнього дня. І карта, на якій в 1919 році існував СРСР і образ Шевченка, як бідного нещасного хлопця, а насправді успішного чоловіка із звичайної української родини, і Франка, як філософа 20 століття, якого перетворили на «лиса-розбишаку» і Рєпіна, якого взагалі сховали від нас. А він в своїх картинах намалював майбутнє України — достатньо успішне та демократичне.І ці знахідки є шлях до визначення справжньої причини, чому українська нація така сильна, така давня культурально, з високою національною свідомістю та ідентичністю не може створити сталої державної інституції управління», – розповів Олег Березюк.Лише на 28 році нашої незалежності ми зрозуміли, що маємо інструкції, закодовані у творах українських класиків, потрібно лише відновити їх і дати в руки людям, особливо молодим, які й створять справжню українську державу.Назва «Межа світів» в даному випадку передбачає пряме розуміння цього слова — межу деспотії і демократії.«Нам потрібно захистити свою частину межі і ця межа є така, яка не повинна рухатися вже на захід, ми повинні затримати цю межу там, де вона є і побудувати сильну інституційну державу, яка б захищала права людей на їх самовираження. Тому межа світів - це є країна вільних людей, які проте мусять захищати свою національну ідентичність і своє місце кожного дня», - акцентував Олег Березюк.Одним із наслідків і яскравих прикладів політичного й історичного шахрайства, яке породило численні інші маніпулятивні технології, Олег Березюк назвав Паризьку мирну конференцію 1919 року. Саме на ній розподілялися кордони повоєнної Європи. Після того як українську делегацію змусили залишити засідання, Україну як державу ніхто на політичні карти світу не наносив.«Шахрайство спрацювало й Україну як таку не побачили на карті Європи. Внаслідок цього почалися наступні незворотні події, які надалі супроводжувалися політичними шахрайствами. Внаслідок цього утворилася перша межа – східної деспотії і західної демократії», – наголосив політик.Депутат також представив, як рухалася межа між двома світами упродовж ХХ століття – від поширення східної деспотії до Берліну у 1945 році і до збільшення простору демократії сьогодні, яке відбулося завдяки Революції Гідності в Україні.Окрім того, лектор розповів про інші факти шахрайства і перекручування історії, які супроводжували Україну ХХ століття.Студенти також мали нагоду поспілкуватися із депутатом.Олег Березюк особливо відзначив активність лучан та їх зацікавлення під час лекцій а також пообіцяв ще раз завітати до Луцька на запрошення студентських організацій. Депутат також висловив подяку волинянам за теплий прийом і гостинність.