На Волині знищили два артилерійські снаряди. ФОТО





Зазначимо, підрив снарядів 152 та 76 калібру відбувся 30 жовтня, – пише прес-служба



29 жовтня чоловік виявив підозрілі металеві предмети, оборюючи земляну ділянку на околиці села. Піротехніки ДСНС знешкодили застарілі боєприпаси часів минулої війни у спеціально відведеному місці, а прилеглу територію додатково обстежили й констатували, що інших вибухонебезпечних предметів там немає.



Управління ДСНС України у Волинській області закликає громадян бути обережними при виявленні підозрілих металевих предметів, що можуть бути вибухонебезпечними. Таких знахідок заборонено торкатися чи зміщувати, а натомість необхідно позначити місце виявлення й викликати рятувальників за номером «101».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Жорнище Ківерцівського району місцевий житель виявив два артилерійські снаряди часів минулої війни.Зазначимо, підрив снарядів 152 та 76 калібру відбувся 30 жовтня, – пише прес-служба У ДСНС у Волинській області 29 жовтня чоловік виявив підозрілі металеві предмети, оборюючи земляну ділянку на околиці села. Піротехніки ДСНС знешкодили застарілі боєприпаси часів минулої війни у спеціально відведеному місці, а прилеглу територію додатково обстежили й констатували, що інших вибухонебезпечних предметів там немає.Управління ДСНС України у Волинській області закликає громадян бути обережними при виявленні підозрілих металевих предметів, що можуть бути вибухонебезпечними. Таких знахідок заборонено торкатися чи зміщувати, а натомість необхідно позначити місце виявлення й викликати рятувальників за номером «101».

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