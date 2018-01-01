На Волині знищили два артилерійські снаряди. ФОТО
Сьогодні, 10:29
У селі Жорнище Ківерцівського району місцевий житель виявив два артилерійські снаряди часів минулої війни.
Зазначимо, підрив снарядів 152 та 76 калібру відбувся 30 жовтня, – пише прес-служба У ДСНС у Волинській області.
29 жовтня чоловік виявив підозрілі металеві предмети, оборюючи земляну ділянку на околиці села. Піротехніки ДСНС знешкодили застарілі боєприпаси часів минулої війни у спеціально відведеному місці, а прилеглу територію додатково обстежили й констатували, що інших вибухонебезпечних предметів там немає.
Управління ДСНС України у Волинській області закликає громадян бути обережними при виявленні підозрілих металевих предметів, що можуть бути вибухонебезпечними. Таких знахідок заборонено торкатися чи зміщувати, а натомість необхідно позначити місце виявлення й викликати рятувальників за номером «101».
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Зазначимо, підрив снарядів 152 та 76 калібру відбувся 30 жовтня, – пише прес-служба У ДСНС у Волинській області.
29 жовтня чоловік виявив підозрілі металеві предмети, оборюючи земляну ділянку на околиці села. Піротехніки ДСНС знешкодили застарілі боєприпаси часів минулої війни у спеціально відведеному місці, а прилеглу територію додатково обстежили й констатували, що інших вибухонебезпечних предметів там немає.
Управління ДСНС України у Волинській області закликає громадян бути обережними при виявленні підозрілих металевих предметів, що можуть бути вибухонебезпечними. Таких знахідок заборонено торкатися чи зміщувати, а натомість необхідно позначити місце виявлення й викликати рятувальників за номером «101».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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