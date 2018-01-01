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Нелегкі заробітки: як на Волині роблять бізнес на журавлині

Нелегкі заробітки: як на Волині роблять бізнес на журавлині
​У селі Серхів Маневицького району люди розповіли, як збирають цілющу ягоду – журавлину.

Про це пише газета Волинь-нова.

"Щоранку декілька підвод, у які «запряжені» тракторці (а інакше до болота не доберешся) вирушають у неблизьку дорогу. Спочатку заготівельники платили по 25 гривень за кілограм, а зараз, коли журавлини вже менше, її вартість — ​50– 55 гривень", - розповіла виконувач обов’язків старости Серхівського старостинського округу Прилісненської ОТГ Валентина Верешко.

Але й тепер, жінки, які добре набили руку і мають «свої» врожайні місця, набирають по мішку – це може бути кілограмів 20–30.



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Теги: Волинь, журавлина
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