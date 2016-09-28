Мешканці ЛПЗ «відрізані» від Вересневого через відсутність маршрутки





Про це йшлося у середу, 31 жовтня, під час сесії Луцькради.



На сесію міської ради прийшла ініціативна група від мешканців мікрорайону ЛПЗ щодо неналежного транспортного сполучення.



За словами лучанки Оксани Семенюк, півроку мікрорайон ЛПЗ має проблему доїзду до Вересневого через те, що зняли маршрут №4.



«Мешканці неодноразово озвучували цю проблему. Ми зібрали понад 700 підписів, аби вирішити це питання. У результаті не знайшовся перевізник», - зауважила вона.



Відтак, мешканці ЛПЗ просять внести зміни у рух маршруту №9а, аби він пролягав вулицею Ранковою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці мікрорайону ЛПЗ скаржаться на відсутність маршрутки №4.Про це йшлося у середу, 31 жовтня, під час сесії Луцькради.На сесію міської ради прийшла ініціативна група від мешканців мікрорайону ЛПЗ щодо неналежного транспортного сполучення.За словами лучанки, півроку мікрорайон ЛПЗ має проблему доїзду до Вересневого через те, що зняли маршрут №4.«Мешканці неодноразово озвучували цю проблему. Ми зібрали понад 700 підписів, аби вирішити це питання. У результаті не знайшовся перевізник», - зауважила вона.Відтак, мешканці ЛПЗ просять внести зміни у рух маршруту №9а, аби він пролягав вулицею Ранковою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію