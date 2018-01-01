Новий депутат Луцькради отримав мандат

Мандат депутата Луцької міської ради отримав «свободівець»Про це йшлося на пленарному засіданні сесії міської ради, у середу, 31 жовтня.Як розповів голова луцької міської виборчої комісії, 4 жовтня відбулося засідання виборчої комісії, де прийняли рішення про реєстрацію депутата Луцької міської ради.Нагадаємо, що депутат фракції ВО «Свобода» Богдан Вавринюк 20 вересня вирішив скласти мандат депутата міської ради, оскільки не має достатньо часу, аби приділяти його роботі у ЛМР. 26 вересня депутати підтримали рішенняДо слова, наступним у списку міської організації ВО «Свобода», згідно з результатами голосування на місцевих виборах 2015 року, був. Однак, він написав заяву про відмову від отримання мандату, яка була прийнята ТВК.У підсумку комісія визнала обраним депутатом Луцької міськради наступного по списку Андрія Білана. Сьогодні, 31 першого жовтня, він отримав депутатський мандат та можливість брати участь у голосуваннях ради.