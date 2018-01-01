У Луцьку призупинили опалювальний сезон





Про це йшлося у середу, 31 жовтня, під час сесії Луцькради.



Нагадаємо, стартував опалювальний сезон у Луцьку 24 жовтня, адже середньодобова температура була нижчою 8 градусів тепла



Однак декілька вулиць



За словами директора «Луцьктепла» Валентини Малютіної, через сприятливі погодні умови та потепління у місті пропонують ухвалити рішення про призупинення подачі тепла в домівки лучан.



«Середньодобові показники протягом трьох днів складають вище 8 градусів тепла. За прогнозом такі ж показники будуть ще щонайменше тиждень. Теплоносій буде триматися у мережі, але не нагріватися», - зауважила посадовиця. До того ж, таке рішення дозволить усунути всі недоліки.



У підсумку, депутати підтримали пропозицію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДКП «Луцьктепло» призупинило опалювальний сезон у місті.Про це йшлося у середу, 31 жовтня, під час сесії Луцькради.Нагадаємо, стартував опалювальний сезон у Луцьку 24 жовтня, адже середньодобова температура була нижчою 8 градусів тепла впродовж трьох днів Однак декілька вулиць залишались без тепла через пориви тепломереж За словами директора «Луцьктепла», через сприятливі погодні умови та потепління у місті пропонують ухвалити рішення про призупинення подачі тепла в домівки лучан.«Середньодобові показники протягом трьох днів складають вище 8 градусів тепла. За прогнозом такі ж показники будуть ще щонайменше тиждень. Теплоносій буде триматися у мережі, але не нагріватися», - зауважила посадовиця. До того ж, таке рішення дозволить усунути всі недоліки.У підсумку, депутати підтримали пропозицію.

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