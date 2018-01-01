У Луцьку призупинили опалювальний сезон
Сьогодні, 11:12
ДКП «Луцьктепло» призупинило опалювальний сезон у місті.
Про це йшлося у середу, 31 жовтня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, стартував опалювальний сезон у Луцьку 24 жовтня, адже середньодобова температура була нижчою 8 градусів тепла впродовж трьох днів.
Однак декілька вулиць залишались без тепла через пориви тепломереж.
За словами директора «Луцьктепла» Валентини Малютіної, через сприятливі погодні умови та потепління у місті пропонують ухвалити рішення про призупинення подачі тепла в домівки лучан.
«Середньодобові показники протягом трьох днів складають вище 8 градусів тепла. За прогнозом такі ж показники будуть ще щонайменше тиждень. Теплоносій буде триматися у мережі, але не нагріватися», - зауважила посадовиця. До того ж, таке рішення дозволить усунути всі недоліки.
У підсумку, депутати підтримали пропозицію.
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Про це йшлося у середу, 31 жовтня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, стартував опалювальний сезон у Луцьку 24 жовтня, адже середньодобова температура була нижчою 8 градусів тепла впродовж трьох днів.
Однак декілька вулиць залишались без тепла через пориви тепломереж.
За словами директора «Луцьктепла» Валентини Малютіної, через сприятливі погодні умови та потепління у місті пропонують ухвалити рішення про призупинення подачі тепла в домівки лучан.
«Середньодобові показники протягом трьох днів складають вище 8 градусів тепла. За прогнозом такі ж показники будуть ще щонайменше тиждень. Теплоносій буде триматися у мережі, але не нагріватися», - зауважила посадовиця. До того ж, таке рішення дозволить усунути всі недоліки.
У підсумку, депутати підтримали пропозицію.
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