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На Волині затримали крадену фуру, яку шукали через Інтерпол

На Волині затримали крадену фуру, яку шукали через Інтерпол
Викрадений автомобіль виявили прикордонники Луцького загону в пункті пропуску "Ягодин".

Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.

31 жовтня прикордонники відділення інспекторів «Римачі», в автомобільному пункті пропуску «Ягодин», під час внесення інформації до бази даних Міжнародної організації кримінальної поліції «Інтерпол», зафіксували спрацювання відносно вантажного автомобіля «ДАФ» української реєстрації, а саме VIN-коду.

Як виявилось, цей автомобіль з початку жовтня цього року значиться в БД «Інтерпол» як «Викрадений на території України».

Транспортний засіб згідно з протоколом огляду місця події вилучили компетентні органи.


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Теги: Ягодин, кордон
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