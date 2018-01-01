На Волині затримали крадену фуру, яку шукали через Інтерпол
Сьогодні, 11:16
Викрадений автомобіль виявили прикордонники Луцького загону в пункті пропуску "Ягодин".
Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.
31 жовтня прикордонники відділення інспекторів «Римачі», в автомобільному пункті пропуску «Ягодин», під час внесення інформації до бази даних Міжнародної організації кримінальної поліції «Інтерпол», зафіксували спрацювання відносно вантажного автомобіля «ДАФ» української реєстрації, а саме VIN-коду.
Як виявилось, цей автомобіль з початку жовтня цього року значиться в БД «Інтерпол» як «Викрадений на території України».
Транспортний засіб згідно з протоколом огляду місця події вилучили компетентні органи.
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Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.
31 жовтня прикордонники відділення інспекторів «Римачі», в автомобільному пункті пропуску «Ягодин», під час внесення інформації до бази даних Міжнародної організації кримінальної поліції «Інтерпол», зафіксували спрацювання відносно вантажного автомобіля «ДАФ» української реєстрації, а саме VIN-коду.
Як виявилось, цей автомобіль з початку жовтня цього року значиться в БД «Інтерпол» як «Викрадений на території України».
Транспортний засіб згідно з протоколом огляду місця події вилучили компетентні органи.
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