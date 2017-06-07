«Луцьктепло» просить депутатів допомогти «вибити» гроші з боржників
Сьогодні, 11:23
Директор КП «Луцьктепло» просить депутатів посприяти підприємству у роботі з лучанами, які боргують за тепло.
Про це йшлося на пленарному засіданні сесії міської ради у середу, 31 жовтня.
Як розповіла Валентина Малютіна, наразі лучани боргують понад 42 мільйони гривень за спожиті послуги з теплопостачання.
Відтак, директор підприємства просить депутатів донести до своїх виборців, що за спожиті послуги потрібно платити.
«Не сприймайте це як перекладання проблем на ваші плечі. Проте обов’язок споживача сплачувати кошти за спожиті послуги. Ми маємо списки боржників і хотіли б, аби у роботі з своїми виборцями ви використовували цю інформацію», – зазначила Валентина Малютіна.
Разом з тим вона додала, що більшість боржників – люди, які не користуються субсидіями, тобто мають можливість оплачувати послуги.
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Про це йшлося на пленарному засіданні сесії міської ради у середу, 31 жовтня.
Як розповіла Валентина Малютіна, наразі лучани боргують понад 42 мільйони гривень за спожиті послуги з теплопостачання.
Відтак, директор підприємства просить депутатів донести до своїх виборців, що за спожиті послуги потрібно платити.
«Не сприймайте це як перекладання проблем на ваші плечі. Проте обов’язок споживача сплачувати кошти за спожиті послуги. Ми маємо списки боржників і хотіли б, аби у роботі з своїми виборцями ви використовували цю інформацію», – зазначила Валентина Малютіна.
Разом з тим вона додала, що більшість боржників – люди, які не користуються субсидіями, тобто мають можливість оплачувати послуги.
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Коментарі 1
Люди які не користуються субсидіями - це ті в кого забирають половину доходу на комуналку, вони бідніші ніж ті, хто користується тими субсидіями
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