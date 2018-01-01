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На Волині судили чоловіка, який давав хабар прикордоннику

На Волині судили чоловіка, який давав хабар прикордоннику
Володимир-Волинський міський суд оштрафував чоловіка на 8 500 гривень за дачу хабара прикордоннику на «Устилузі».

Так, 25-го вересня близько 22:30, перебуваючи біля пункту пропуску «Устилуг- Зосін», чоловік надав інспектору прикордонного контролю хабар в розмірі 150 гривень, поклавши їх у свій закордонний паспорт, - пише Буг.

Гроші пропонував за сприяння у позачерговому заїзді на пункт пропуску та проходженні прикордонного контролю, – йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 29-го жовтня.

Обвинувачуваний під час судового засідання повністю визнав свою вину. Йому призначили покарання у виді штрафу в розмірі 8 500 гривень.

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Теги: гроші, паспорт, суд, Устилуг
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