На Волині судили чоловіка, який давав хабар прикордоннику





Так, 25-го вересня близько 22:30, перебуваючи біля пункту пропуску «Устилуг- Зосін», чоловік надав інспектору прикордонного контролю хабар в розмірі 150 гривень, поклавши їх у свій закордонний паспорт, - пише



Гроші пропонував за сприяння у позачерговому заїзді на пункт пропуску та проходженні прикордонного контролю, – йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 29-го жовтня.



Обвинувачуваний під час судового засідання повністю визнав свою вину. Йому призначили покарання у виді штрафу в розмірі 8 500 гривень.

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