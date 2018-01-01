На трасі Київ-Чоп лучанин врізався у вантажівку





ДТП трапилася 30 жовтня близько 12:50, – повідомили у прес-службі



Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Caddy, 24-річний мешканець міста Луцьк, скоїв зіткнення з вантажівкою Scania, якою керував 55-річний мешканець Буського району.



Окрім того, уникаючи зіткнення з Volkswagen, з’їхав у кювет автомобіль Kia Seed, який рухався смугою зустрічного руху.



Внаслідок ДТП лучанин зламав руку.



Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.



Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік міста Броди мешканець Луцька скоїв зіткнення з вантажівкою Scania.ДТП трапилася 30 жовтня близько 12:50, – повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Caddy, 24-річний мешканець міста Луцьк, скоїв зіткнення з вантажівкою Scania, якою керував 55-річний мешканець Буського району.Окрім того, уникаючи зіткнення з Volkswagen, з’їхав у кювет автомобіль Kia Seed, який рухався смугою зустрічного руху.Внаслідок ДТП лучанин зламав руку.Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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