Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині 1 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Ізов
2. 09:00 - 17:00
ФОП Бадзюнь О.В. торговий комплекс, „Смак”; ТзОВ кафе „Криниця”; ТзОВ „Райдуга”, магазин „Райдуга” м. Володимир-Волинський: вул. Озерна, Цинкаловського 2-6
Любомльський та Шацький райони
1. 09:00-18:00
с. Мельники
2 ПЛ 04кВ КТП-311
09:00-17:00
смт Любомль вул 17 Вересня, Лісна, Поштова
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Сковороди, 1-9, 13-19, 2-20
пров.Мирний, 1-17, 2-18
вул.Мічуріна, 1а-1-23
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище ГРП, торговий кіоск
смт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС
с.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережна
смт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул. Журавлина, Нагірна, Молодіжна, Першотравнева..
3 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-407 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова
4 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
5 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Підгірне корівник, зерносклад
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Ізов
2. 09:00 - 17:00
ФОП Бадзюнь О.В. торговий комплекс, „Смак”; ТзОВ кафе „Криниця”; ТзОВ „Райдуга”, магазин „Райдуга” м. Володимир-Волинський: вул. Озерна, Цинкаловського 2-6
Любомльський та Шацький райони
1. 09:00-18:00
с. Мельники
2 ПЛ 04кВ КТП-311
09:00-17:00
смт Любомль вул 17 Вересня, Лісна, Поштова
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Сковороди, 1-9, 13-19, 2-20
пров.Мирний, 1-17, 2-18
вул.Мічуріна, 1а-1-23
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище ГРП, торговий кіоск
смт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС
с.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережна
смт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул. Журавлина, Нагірна, Молодіжна, Першотравнева..
3 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-407 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова
4 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
5 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Підгірне корівник, зерносклад
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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