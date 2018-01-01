Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 листопада





Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 17:00

с. Ізов



2. 09:00 - 17:00

ФОП Бадзюнь О.В. торговий комплекс, „Смак”; ТзОВ кафе „Криниця”; ТзОВ „Райдуга”, магазин „Райдуга” м. Володимир-Волинський: вул. Озерна, Цинкаловського 2-6



Любомльський та Шацький райони

1. 09:00-18:00

с. Мельники

2 ПЛ 04кВ КТП-311

09:00-17:00

смт Любомль вул 17 Вересня, Лісна, Поштова





місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Сковороди, 1-9, 13-19, 2-20

пров.Мирний, 1-17, 2-18

вул.Мічуріна, 1а-1-23





Рожищенський район



1. 9:00-17:00

м.Рожище ГРП, торговий кіоск

смт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС

с.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережна

смт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул. Журавлина, Нагірна, Молодіжна, Першотравнева..

3 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-407 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова

4 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю).

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю)..

5 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.

6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Підгірне корівник, зерносклад



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 1 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00с. Ізов2. 09:00 - 17:00ФОП Бадзюнь О.В. торговий комплекс, „Смак”; ТзОВ кафе „Криниця”; ТзОВ „Райдуга”, магазин „Райдуга” м. Володимир-Волинський: вул. Озерна, Цинкаловського 2-61. 09:00-18:00с. Мельники2 ПЛ 04кВ КТП-31109:00-17:00смт Любомль вул 17 Вересня, Лісна, Поштова1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Сковороди, 1-9, 13-19, 2-20пров.Мирний, 1-17, 2-18вул.Мічуріна, 1а-1-231. 9:00-17:00м.Рожище ГРП, торговий кіосксмт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТСс.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережнасмт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул. Журавлина, Нагірна, Молодіжна, Першотравнева..3 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-407 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова4 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..5 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Підгірне корівник, зерносклад

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