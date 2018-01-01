У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО





Про це пише



ДТП трапилася 31 жовтня на проспекті Відродження, біля повороту на вулицю Січову.



За словами очевидців, Daewoo Matiz рухався проспектом в бік вулиці Рівненської. Як стверджує водій Daewoo, Renault здійснювала маневр повороту і сталося зіткнення.



У Daewoo — розтрощене ліве переднє крило.



На місці події працює патрульна поліція.



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