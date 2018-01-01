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У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО

У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку на проспекті Відродження зіткнулися Daewoo i Renault.

Про це пише Район.Луцьк.

ДТП трапилася 31 жовтня на проспекті Відродження, біля повороту на вулицю Січову.

За словами очевидців, Daewoo Matiz рухався проспектом в бік вулиці Рівненської. Як стверджує водій Daewoo, Renault здійснювала маневр повороту і сталося зіткнення.

У Daewoo — розтрощене ліве переднє крило.

На місці події працює патрульна поліція.
У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: Луцьк, Відродження, аварія, ДТП
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