У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 11:55
У Луцьку на проспекті Відродження зіткнулися Daewoo i Renault.
Про це пише Район.Луцьк.
ДТП трапилася 31 жовтня на проспекті Відродження, біля повороту на вулицю Січову.
За словами очевидців, Daewoo Matiz рухався проспектом в бік вулиці Рівненської. Як стверджує водій Daewoo, Renault здійснювала маневр повороту і сталося зіткнення.
У Daewoo — розтрощене ліве переднє крило.
На місці події працює патрульна поліція.
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Про це пише Район.Луцьк.
ДТП трапилася 31 жовтня на проспекті Відродження, біля повороту на вулицю Січову.
За словами очевидців, Daewoo Matiz рухався проспектом в бік вулиці Рівненської. Як стверджує водій Daewoo, Renault здійснювала маневр повороту і сталося зіткнення.
У Daewoo — розтрощене ліве переднє крило.
На місці події працює патрульна поліція.
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