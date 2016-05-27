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Як на Волині лікуватимуть туберкульоз по-новому. ВІДЕО

Як на Волині лікуватимуть туберкульоз по-новому. ВІДЕО
На Волині на медичному обліку перебуває 740 людей інфікованих паличкою Коха. Щороку хворих на туберкульоз стає менше.

І навіть таку кількість лікарі вважають епідемією, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

За новою пілотною методикою хворий перебуватиме в стаціонарному відділені в середньому 5-10 днів.

"Лікарняне ліжко дуже дороге. Хворий відірваний від сім'ї, на нього потрібні великі кошти необхідні на лікування. Тому це гарний приклад такого лікування. Знебацилити хворого можна досить швидко і потреби, в більшості випадків, перебувати на лікуванні 6-9 місяців немає", - розповів начальник управління охорони здоров'я Волинської ОДА Ігор Ващенюк.

Окрім медичних препаратів хворих забезпечують продуктовими наборами, також надають соціальний супровід. Дбають про це волонтери товариства "Червоного хреста України".

Деталі – у сюжеті:


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Теги: хворі, туберкульоз
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