Як на Волині лікуватимуть туберкульоз по-новому. ВІДЕО





І навіть таку кількість лікарі вважають епідемією, - йдеться в сюжеті



За новою пілотною методикою хворий перебуватиме в стаціонарному відділені в середньому 5-10 днів.



"Лікарняне ліжко дуже дороге. Хворий відірваний від сім'ї, на нього потрібні великі кошти необхідні на лікування. Тому це гарний приклад такого лікування. Знебацилити хворого можна досить швидко і потреби, в більшості випадків, перебувати на лікуванні 6-9 місяців немає", - розповів начальник управління охорони здоров'я Волинської ОДА Ігор Ващенюк.



Окрім медичних препаратів хворих забезпечують продуктовими наборами, також надають соціальний супровід. Дбають про це волонтери товариства "Червоного хреста України".



Деталі – у сюжеті:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині на медичному обліку перебуває 740 людей інфікованих паличкою Коха. Щороку хворих на туберкульоз стає менше.І навіть таку кількість лікарі вважають епідемією, - йдеться в сюжеті 12 каналу За новою пілотною методикою хворий перебуватиме в стаціонарному відділені в середньому 5-10 днів."Лікарняне ліжко дуже дороге. Хворий відірваний від сім'ї, на нього потрібні великі кошти необхідні на лікування. Тому це гарний приклад такого лікування. Знебацилити хворого можна досить швидко і потреби, в більшості випадків, перебувати на лікуванні 6-9 місяців немає", - розповів начальник управління охорони здоров'я Волинської ОДАОкрім медичних препаратів хворих забезпечують продуктовими наборами, також надають соціальний супровід. Дбають про це волонтери товариства "Червоного хреста України".Деталі – у сюжеті:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію