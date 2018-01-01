Пишнотілу волинянку вигнали з шоу «Модель XL» за крок до фіналу

В ефір вийшов дев'ятий випуск революційного проекту Модель XL, в якому дівчата проходили останні чотири передфінальні випробування.Під час першого випробування учасниці взяли участь у фотосесії «ню», щоб отримати головний приз конкурсу – стати обличчям лінійки парфумів української співачкиЗа кілька кроків до фіналу проект довелось покинутиз міста Арциз, яка не впоралась із завданням.У наступному випробуванні учасниці мали подолати свої найбільші страхи - жаба, хамелеон, змія та павук-птахоїд. У підсумку проект довелося покинутиіз міста Ковель.Вона, за оцінкою судді, справилась найгірше.Заключним конкурсом тижня стало випробування, що продемонструвало грацію та пластику дівчат, які необхідні кожній моделі з пишними формами. Конкурсантки танцювали танго, танець кохання, разом із переможцем минулого сезону «Танців з зірками». У результаті конкурсу проект довелося покинутиз міста Вінниця.Ближче до головного призу опинились:. Ці дівчата і надалі змагатимуться за перемогу у проекті, фотосесію в Парижі і обкладинку українського глянцевого журналу Elle.