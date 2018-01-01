Пишнотілу волинянку вигнали з шоу «Модель XL» за крок до фіналу
Сьогодні, 12:23
В ефір вийшов дев'ятий випуск революційного проекту Модель XL, в якому дівчата проходили останні чотири передфінальні випробування.
Під час першого випробування учасниці взяли участь у фотосесії «ню», щоб отримати головний приз конкурсу – стати обличчям лінійки парфумів української співачки Наталки Карпи.
За кілька кроків до фіналу проект довелось покинути Катерині Хилинській з міста Арциз, яка не впоралась із завданням.
У наступному випробуванні учасниці мали подолати свої найбільші страхи - жаба, хамелеон, змія та павук-птахоїд. У підсумку проект довелося покинути Катерині Ващук із міста Ковель.
Вона, за оцінкою судді Богдана Юсипчука, справилась найгірше.
Заключним конкурсом тижня стало випробування, що продемонструвало грацію та пластику дівчат, які необхідні кожній моделі з пишними формами. Конкурсантки танцювали танго, танець кохання, разом із переможцем минулого сезону «Танців з зірками» Ігорем Кузьменком. У результаті конкурсу проект довелося покинути Анні Верьовкіній з міста Вінниця.
Ближче до головного призу опинились: Ганна Логвінова, Наталя Петрик та Ірина Стішок. Ці дівчата і надалі змагатимуться за перемогу у проекті, фотосесію в Парижі і обкладинку українського глянцевого журналу Elle.
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Під час першого випробування учасниці взяли участь у фотосесії «ню», щоб отримати головний приз конкурсу – стати обличчям лінійки парфумів української співачки Наталки Карпи.
За кілька кроків до фіналу проект довелось покинути Катерині Хилинській з міста Арциз, яка не впоралась із завданням.
У наступному випробуванні учасниці мали подолати свої найбільші страхи - жаба, хамелеон, змія та павук-птахоїд. У підсумку проект довелося покинути Катерині Ващук із міста Ковель.
Вона, за оцінкою судді Богдана Юсипчука, справилась найгірше.
Заключним конкурсом тижня стало випробування, що продемонструвало грацію та пластику дівчат, які необхідні кожній моделі з пишними формами. Конкурсантки танцювали танго, танець кохання, разом із переможцем минулого сезону «Танців з зірками» Ігорем Кузьменком. У результаті конкурсу проект довелося покинути Анні Верьовкіній з міста Вінниця.
Ближче до головного призу опинились: Ганна Логвінова, Наталя Петрик та Ірина Стішок. Ці дівчата і надалі змагатимуться за перемогу у проекті, фотосесію в Парижі і обкладинку українського глянцевого журналу Elle.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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