«Луцьктепло» планує збільшити тарифи





Про це йдеться на офіційному сайті відомства.



Відтак, на теплову енергію для населення ріст становитиме 22,2%, для релігійних організацій - 76,4%. Поряд з тим, тариф на теплову енергію для бюджетних установ для інших споживачів (крім населення) зменшиться на 11,1 %.



На послугу з централізованого постачання гарячої води: для населення та для управителів багатоквартирних будинків зросли на 21,8%; для бюджетних організацій та інших споживачів зменшиться на 9,5%.



А на послугу з централізованого опалення, що надаються населенню (для абонентів житлових будинків без приладів обліку теплової енергії) ріст становитиме 22,2 %.



Розрахунки тарифів на теплову енергію виконані з дотриманням вимог постанови КМУ від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (зі змінами).



Перерахунок тарифів проводився коригуванням лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулись цінові зміни.



З 01.11.2018 відбулись цінові зміни на природний газ на виробництво теплової енергії для потреб усіх категорій споживачів:



Як наслідок, стаття витрат «паливо» у тарифах на теплову енергію:



-для потреб населення зросла на 202 грн/Гкал, або на 22,8%;

- для релігійних організацій ріст становить 584 грн/Гкал або 115,30%;

- ля бюджетних організацій зменшення становить 264 грн/Гкал або 19,5%;

- для інших споживачів зменшення становить 264 грн/Гкал або 19,5%.



Станом на 01.11.2018 тариф на електричну електроенергію (2 класу напруги) ПрАТ «Волиньобленерго» становить 225,796 коп./кВт*год. У розрахунку статті «витрати на електроенергію» у діючих тарифах застосовувалась ціна 213,952 коп./кВт*год. Ріст витрат на електроенергію становить 9,77 грн/Гкал.



Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. Встановлення тарифів на теплову енергію нижче від розміру економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання не допускається. Аналогічні за змістом норми щодо тарифоутворення містяться і в Законі України «Про житлово-комунальні послуги», це ч. 3 ст. 31.





Порівняльна структура діючих та скоригованих тарифів на гаряче водопостачання для потреб населення:



Порівняльна структура діючих та проекту скоригованих тарифів на гаряче водопостачання для потреб управителів багатоквартирних будинків, бюджетних установ та інших споживачів:





Порівняльна структура діючих та проекту скоригованих тарифів теплову енергію для потреб усіх категорій споживачів ДКП «Луцьктепло»:





Відтак, зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються протягом 14 календарних днів з дня опублікування матеріалів в засобах масової інформації у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: 43021, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20, ДКП «Луцьктепло»,



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