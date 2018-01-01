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День пам'яті святого Луки: що не можна та можна робити у цей день

День пам'яті святого Луки: що не можна та можна робити у цей день
31 жовтня 2018 року вшановують святого Луку – сподвижника апостола Павла.

Святий Лука є автором одного з чотирьох Євангелій і Діянь святих апостолів, - повідомляє канал 24.

Також у цей день святкують "надвечір'я Дня всіх святих". Це свято називають Хелловін або Відьомська ніч. Святкують його в ніч проти 1 листопада.

Святого Луку вважають заступником живописців та лікарів. В народі вірили, що Лука позбавляє від "семи недуг".

За повір'ям, євангеліст виводить з людини кволість та дає їй силу.

Традиційно, 31 жовтня, до святого зверталися з молитвами. Люди просять здоров'я, довіру та міцність стосунків у сім'ї. Також святому моляться про збереження озимих посадок і дерев від лютих зимових морозів.

У Луків день стараються не вживати гостру їжу. Вважають, що гостра їжа може завадити людині виздоровіти, якщо вона є хворою.

Іменини 31 жовтня святкують: Йосип, Юлій, Лука, Марина, Злата, Юліана, Гаврило, Давид, Юліан, Семен.

Народні прикмети 31 жовтня:
Якщо на Луків день сніг не випав, то зима прийде не скоро.

Якщо 31 жовтня роги місяця дивляться на північ – буде сухо. Якщо вони повернуті на південь – дощитиме. Якщо місяць каламутний і блідий, то буде дощ і сніг.

Якщо на Луків день із вишні ще не опало листя, то сніг випаде нескоро.

Якщо цибуля має багато лушпиння, зима буде лютою, а якщо цибулиння небагато, то й зима буде м'якою

З ім'ям святого Луки день 31 жовтня в народі набув назву цибулі, збір врожаю якої припадав саме на цей час. У магії цибуля також знайшла своє застосування при захисті від пристріту і порчі і для створення оберегів.

У народі вірили, що цибульне намисто, повішене на шию домашньої худоби, здатне вберегти її від хвороб.

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Теги: свято, забобони
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