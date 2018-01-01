Покровський подарував мільйон на житло для воїнів АТО

Андрій Покровський спрямував ще один мільйон гривень власних коштів.



Про це він заявив у середу, 31 жовтня, під час засідання сесії Луцької міської ради, - пише



Депутат нагадав присутнім, що досі недофінансували програму співфінансування купівлі житла учасникам АТО 50 на 50. Покровський зазначив, що ще на початку року планували спрямувати 11 мільйонів в програму співфінансування. Втім досі чотири мільйони гривень так ніхто і не збирається дофінансовувати.



Хоча свого часу більшість підтримала ініціативу Покровського про те, щоб збільшити для забудовників плату пайової участі, кошти від якої мали надходили в програму співфінансування житла атовцям. Пайову участь збільшили, а кошти ніхто і не спрямував у програму.



«Тому я передаю особисто один мільйон гривень в цю програму і хочу, щоб вони обраховувались, як 25 % надходжень. Для того, щоб ці кошти були освоєні, прошу, щоб керівництво «укропівської» більшості задумалося над тим, що обіцянки треба виконувати. На днях ці кошти надійдуть на програму. Також прошу, щоб на наступну сесію знайшли можливість виділити ще мільйон на цю програму від міської ради. Тому дуже надіюся на порядність та розуміння», – сказав Андрій Покровський.



Нагадаємо, що на попередній сесії Луцькради Андрій Покровський обурювався тим, що на програму співфінансування житла учасникам АТО обіцяли 11 мільйонів гривень, а виділили лише 6.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До фінансування програми купівлі житла учасникам АТО депутат Луцькрадиспрямував ще один мільйон гривень власних коштів.Про це він заявив у середу, 31 жовтня, під час засідання сесії Луцької міської ради, - пише Конкурент Депутат нагадав присутнім, що досі недофінансували програму співфінансування купівлі житла учасникам АТО 50 на 50. Покровський зазначив, що ще на початку року планували спрямувати 11 мільйонів в програму співфінансування. Втім досі чотири мільйони гривень так ніхто і не збирається дофінансовувати.Хоча свого часу більшість підтримала ініціативу Покровського про те, щоб збільшити для забудовників плату пайової участі, кошти від якої мали надходили в програму співфінансування житла атовцям. Пайову участь збільшили, а кошти ніхто і не спрямував у програму.«Тому я передаю особисто один мільйон гривень в цю програму і хочу, щоб вони обраховувались, як 25 % надходжень. Для того, щоб ці кошти були освоєні, прошу, щоб керівництво «укропівської» більшості задумалося над тим, що обіцянки треба виконувати. На днях ці кошти надійдуть на програму. Також прошу, щоб на наступну сесію знайшли можливість виділити ще мільйон на цю програму від міської ради. Тому дуже надіюся на порядність та розуміння», – сказав Андрій Покровський.Нагадаємо, що на попередній сесії Луцькради Андрій Покровський обурювався тим, що на програму співфінансування житла учасникам АТО обіцяли 11 мільйонів гривень, а виділили лише 6.

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