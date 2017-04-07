Поліція розшукує волинянина за несплату аліментів
Сьогодні, 13:20
На Волині поліція розшукує 37-річного Самойленка Вадима Вікторовича, жителя села Доросині Рожищенського району, який не платить аліментів на дітей.
Про це повідомляє прес-служба Рожищенської міської ради.
Прикмети: на вигляд 25-30 років, ріст 165-175 см., середньої тілобудови, волосся коротке, світле, брови широкі дугоподібні, очі світлі, ніс великий.
Мiра запобiжного заходу – не обиралась. Даний громадянин не сплачує аліменти на отримання неповнолітніх дітей.
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Про це повідомляє прес-служба Рожищенської міської ради.
Прикмети: на вигляд 25-30 років, ріст 165-175 см., середньої тілобудови, волосся коротке, світле, брови широкі дугоподібні, очі світлі, ніс великий.
Мiра запобiжного заходу – не обиралась. Даний громадянин не сплачує аліменти на отримання неповнолітніх дітей.
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