Поліція розшукує волинянина за несплату аліментів

Самойленка Вадима Вікторовича, жителя села Доросині Рожищенського району, який не платить аліментів на дітей.



Про це повідомляє прес-служба Рожищенської міської ради.



Прикмети: на вигляд 25-30 років, ріст 165-175 см., середньої тілобудови, волосся коротке, світле, брови широкі дугоподібні, очі світлі, ніс великий.



Мiра запобiжного заходу – не обиралась. Даний громадянин не сплачує аліменти на отримання неповнолітніх дітей.



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