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Поліція розшукує волинянина за несплату аліментів

Поліція розшукує волинянина за несплату аліментів
На Волині поліція розшукує 37-річного Самойленка Вадима Вікторовича, жителя села Доросині Рожищенського району, який не платить аліментів на дітей.

Про це повідомляє прес-служба Рожищенської міської ради.

Прикмети: на вигляд 25-30 років, ріст 165-175 см., середньої тілобудови, волосся коротке, світле, брови широкі дугоподібні, очі світлі, ніс великий.

Мiра запобiжного заходу – не обиралась. Даний громадянин не сплачує аліменти на отримання неповнолітніх дітей.
Поліція розшукує волинянина за несплату аліментів

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Теги: аліменти, розшук
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