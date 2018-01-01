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У Луцьку дві автівки «поцілувалися» задами

У Луцьку дві автівки «поцілувалися» задами
У Луцьку на проспекті Грушевського сталася курйозна аварія.

Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.

У першій половині дня у Луцьку сталося вісім аварій.

"На парковці по проспекту Грушевського обидва водії легковиків рухались заднім ходом і… зіткнулись між собою. Розібравшись, вирішились оформити європротокол", - йдеться у повідомленні.

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Теги: ДТП, аварія
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