У Луцьку дві автівки «поцілувалися» задами





Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.



У першій половині дня у Луцьку сталося вісім аварій.



"На парковці по проспекту Грушевського обидва водії легковиків рухались заднім ходом і… зіткнулись між собою. Розібравшись, вирішились оформити європротокол", - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Грушевського сталася курйозна аварія.Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.У першій половині дня у Луцьку сталося вісім аварій."На парковці по проспекту Грушевського обидва водії легковиків рухались заднім ходом і… зіткнулись між собою. Розібравшись, вирішились оформити європротокол", - йдеться у повідомленні.

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