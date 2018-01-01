У Луцьку дві автівки «поцілувалися» задами
Сьогодні, 14:12
У Луцьку на проспекті Грушевського сталася курйозна аварія.
Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
У першій половині дня у Луцьку сталося вісім аварій.
"На парковці по проспекту Грушевського обидва водії легковиків рухались заднім ходом і… зіткнулись між собою. Розібравшись, вирішились оформити європротокол", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
У першій половині дня у Луцьку сталося вісім аварій.
"На парковці по проспекту Грушевського обидва водії легковиків рухались заднім ходом і… зіткнулись між собою. Розібравшись, вирішились оформити європротокол", - йдеться у повідомленні.
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