У Луцьку за півдня трапилось вісім аварій. ФОТО
Сьогодні, 14:16
У Луцьку за першу половину 31 жовтня сталось 8 ДТП.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Один з водіїв допустив самовільний рух свого Citroen Jumpy на стоянці автосервісу: транспортний засіб отримав механічні пошкодження, а на водія склали протокол.
На вулиці Рівненській водій Volkswagen Golf не дотримався безпечного бокового інтервалу та зіткнувся з BMW
На парковці по проспекту Грушевського обидва водії легковиків рухались заднім ходом і зіткнулись між собою. Розібравшись, вирішились оформити європротокол.
На Привокзальному майдані водій Honda, змінюючи напрямок руху, зіткнулась з Peugeot, що рухався у попутному напрямку.
ДТП сталась і поблизу Луцька: тут водій Volkswagen не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся зі Scania.
Станом на 14 годину патрульні далі продовжують оформляти кілька дорожньо-транспортних пригод у місті. На жаль, це забирає час, і в результаті маємо не достатньо оперативне реагування на важливі виклики зі служби 102.
«Тому закликаємо водіїв бути особливо уважними та обережними, а також зважати на сонячну погоду», – пишуть патрульні.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Один з водіїв допустив самовільний рух свого Citroen Jumpy на стоянці автосервісу: транспортний засіб отримав механічні пошкодження, а на водія склали протокол.
На вулиці Рівненській водій Volkswagen Golf не дотримався безпечного бокового інтервалу та зіткнувся з BMW
На парковці по проспекту Грушевського обидва водії легковиків рухались заднім ходом і зіткнулись між собою. Розібравшись, вирішились оформити європротокол.
На Привокзальному майдані водій Honda, змінюючи напрямок руху, зіткнулась з Peugeot, що рухався у попутному напрямку.
ДТП сталась і поблизу Луцька: тут водій Volkswagen не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся зі Scania.
Станом на 14 годину патрульні далі продовжують оформляти кілька дорожньо-транспортних пригод у місті. На жаль, це забирає час, і в результаті маємо не достатньо оперативне реагування на важливі виклики зі служби 102.
«Тому закликаємо водіїв бути особливо уважними та обережними, а також зважати на сонячну погоду», – пишуть патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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