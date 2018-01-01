У Луцьку за півдня трапилось вісім аварій. ФОТО

У Луцьку за першу половину 31 жовтня сталось 8 ДТП.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Один з водіїв допустив самовільний рух свого Citroen Jumpy на стоянці автосервісу: транспортний засіб отримав механічні пошкодження, а на водія склали протокол.На вулиці Рівненській водій Volkswagen Golf не дотримався безпечного бокового інтервалу та зіткнувся з BMWНа парковці по проспекту Грушевського. Розібравшись, вирішились оформити європротокол.На Привокзальному майдані водій Honda, змінюючи напрямок руху, зіткнулась з Peugeot, що рухався у попутному напрямку.ДТП сталась і поблизу Луцька: тут водій Volkswagen не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся зі Scania.Станом на 14 годину патрульні далі продовжують оформляти кілька дорожньо-транспортних пригод у місті. На жаль, це забирає час, і в результаті маємо не достатньо оперативне реагування на важливі виклики зі служби 102.«Тому закликаємо водіїв бути особливо уважними та обережними, а також зважати на сонячну погоду», – пишуть патрульні.