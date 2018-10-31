У місті на Волині освітили чотири вулиці
Сьогодні, 19:31
У Рожищі встановили освітлення на декількох вулицях.
Про це повідомили на сайті Рожищенської міської ради.
Зазначають, що встановили 14 світлоточок на вулицях Набережна й Сухарєва та 16 – на Макаренка й Дорошенка.
На реалізацію першого проекту з міського бюджету виділили 93 тис. грн, а другого – 109,6 тис. грн.
Наразі йде оформлення документів для підключення об’єктів до електромережі.
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Про це повідомили на сайті Рожищенської міської ради.
Зазначають, що встановили 14 світлоточок на вулицях Набережна й Сухарєва та 16 – на Макаренка й Дорошенка.
На реалізацію першого проекту з міського бюджету виділили 93 тис. грн, а другого – 109,6 тис. грн.
Наразі йде оформлення документів для підключення об’єктів до електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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