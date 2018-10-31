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У місті на Волині освітили чотири вулиці

У місті на Волині освітили чотири вулиці
У Рожищі встановили освітлення на декількох вулицях.

Про це повідомили на сайті Рожищенської міської ради.

Зазначають, що встановили 14 світлоточок на вулицях Набережна й Сухарєва та 16 – на Макаренка й Дорошенка.

На реалізацію першого проекту з міського бюджету виділили 93 тис. грн, а другого – 109,6 тис. грн.

Наразі йде оформлення документів для підключення об’єктів до електромережі.

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Теги: Рожище, Волинь, освітлення, ліхтар
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