Хелловінські знижки у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 18:49
На Хелловін у ТРЦ «ПортCity» можна не лише порозважатися, а й зробити страшно вигідні покупки. Поспішайте, адже знижки діють лише сьогодні!
Магазин «Pandora», 1 поверх
Діє знижка -50% на кожну другу прикрасу в чеку на всі ювелірні вироби PANDORA, окрім лімітованих колекцій та PANDORA Reflexions.
Магазин «Anabel Arto», 1 поверх
-30% на всю нижню білизну, окрім товарів на які вже діють знижки.
Магазин «Tally Weijl», 1 поверх
-30% на весь одяг.
Магазин «Ябко», 1 поверх
Діє лотерея знижок від 20 до 50% на аксесуари для гаджетів.
Магазин «Золотий Вік», 1 поверх
-33% на все.
Магазин «A.Tan», 1 поверх
-40% на другу одиницю в чеку
Магазин «Oodji», 2 поверх
До -40% на весь одяг.
Магазин «Goldi», 1 поверх
-50% на весь одяг.
Магазин «Olko», 1 поверх
При покупці лотерея знижок до -66%
Магазин «Brocard», 1 поверх
-30% на весь асортимент
ТРЦ «ПортCity» знає, як дивувати своїх гостей на Хелловін, і не тільки!
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Магазин «Pandora», 1 поверх
Діє знижка -50% на кожну другу прикрасу в чеку на всі ювелірні вироби PANDORA, окрім лімітованих колекцій та PANDORA Reflexions.
Магазин «Anabel Arto», 1 поверх
-30% на всю нижню білизну, окрім товарів на які вже діють знижки.
Магазин «Tally Weijl», 1 поверх
-30% на весь одяг.
Магазин «Ябко», 1 поверх
Діє лотерея знижок від 20 до 50% на аксесуари для гаджетів.
Магазин «Золотий Вік», 1 поверх
-33% на все.
Магазин «A.Tan», 1 поверх
-40% на другу одиницю в чеку
Магазин «Oodji», 2 поверх
До -40% на весь одяг.
Магазин «Goldi», 1 поверх
-50% на весь одяг.
Магазин «Olko», 1 поверх
При покупці лотерея знижок до -66%
Магазин «Brocard», 1 поверх
-30% на весь асортимент
ТРЦ «ПортCity» знає, як дивувати своїх гостей на Хелловін, і не тільки!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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