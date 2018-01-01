У Луцьку підприємцю відмовили в оренді землі під ринком

Петра Шугая.



Про це йшлося у середу, 31 жовтня, під час сесії Луцькради.



Нагадаємо, у серпні луцькому ринку «Шанс»



Тоді депутат Олександр Козлюк повідомив, що в обранців громади були претензії до Петра Шугая щодо незаконного встановлення тимчасових споруд на сусідніх земельних ділянках, не були вчасно повернуті земельні ділянки під парковкою, на Кравчука належним чином не асфальтована дорога. Тому підприємцям запропонували працювати з «Луцькими ринками».



На розгляд обранців громади винесли одразу три питання стосовно поновлення договору оренди фізичній особі підприємцю Петру Шугаю для обслуговування ринку «Шанс» - площею 0,1076 гектара, 0,0266 гектара та 0,0115 гектара.



У підсумку, обранці громади відмовили Шугаю у поновленні оренди земельних ділянок під ринком.

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