На Житомирщині легковик збив двох школярок
Сьогодні, 15:06
У Бердичеві легковий автомобіль Chevrolet Aveo збив на нерегульованому пішохідному переході двох дівчат віком 13 та 14 років.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області, передає ТСН.
«Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 жовтня близько 17:00 по вул. Європейській в районному центрі», - йдеться у повідомленні.
Унаслідок наїзду школярки отримали травми у вигляді забоїв кінцівок, їм надали медичну допомогу на місці події.
Наразі поліція встановлює всі обставини та причини ДТП.
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Про це повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області, передає ТСН.
«Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 жовтня близько 17:00 по вул. Європейській в районному центрі», - йдеться у повідомленні.
Унаслідок наїзду школярки отримали травми у вигляді забоїв кінцівок, їм надали медичну допомогу на місці події.
Наразі поліція встановлює всі обставини та причини ДТП.
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