На Житомирщині легковик збив двох школярок





Про це повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області, передає



«Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 жовтня близько 17:00 по вул. Європейській в районному центрі», - йдеться у повідомленні.



Унаслідок наїзду школярки отримали травми у вигляді забоїв кінцівок, їм надали медичну допомогу на місці події.



Наразі поліція встановлює всі обставини та причини ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Бердичеві легковий автомобіль Chevrolet Aveo збив на нерегульованому пішохідному переході двох дівчат віком 13 та 14 років.Про це повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області, передає ТСН «Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 жовтня близько 17:00 по вул. Європейській в районному центрі», - йдеться у повідомленні.Унаслідок наїзду школярки отримали травми у вигляді забоїв кінцівок, їм надали медичну допомогу на місці події.Наразі поліція встановлює всі обставини та причини ДТП.

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