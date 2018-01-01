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На Житомирщині легковик збив двох школярок

На Житомирщині легковик збив двох школярок
У Бердичеві легковий автомобіль Chevrolet Aveo збив на нерегульованому пішохідному переході двох дівчат віком 13 та 14 років.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області, передає ТСН.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 жовтня близько 17:00 по вул. Європейській в районному центрі», - йдеться у повідомленні.

Унаслідок наїзду школярки отримали травми у вигляді забоїв кінцівок, їм надали медичну допомогу на місці події.

Наразі поліція встановлює всі обставини та причини ДТП.

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Теги: ДТП, аварія, Бердичів
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