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Луцькому депутату дали землю в оренду на 25 років

Луцькому депутату дали землю в оренду на 25 років
Депутату Луцької міської ради Євгену Ткачуку поновили договір оренди землі для обслуговування будинку, господарських будівель і споруд.

Про це йшлося у середу, 31 жовтня, під час сесії Луцькради.

Так, йдеться про земельну ділянку площею 0,0302 гектара на вулиці Боженка, 49-а. Сам Євген Ткачук написав заяву, що не буде брати участь у голосуванні через конфлікт інтересів.

Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала зауважив, що землю на 25 років дають в оренду усім лучанам, які мають там майно.

Зрештою обранці громади поновили договір оренди депутату строком на 25 років, тобто, до 2043 року.

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Теги: Ткачук, Луцьк, оренда, земля
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