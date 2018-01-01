Луцькому депутату дали землю в оренду на 25 років

Депутату Луцької міської радипоновили договір оренди землі для обслуговування будинку, господарських будівель і споруд.Про це йшлося у середу, 31 жовтня, під час сесії Луцькради.Так, йдеться про земельну ділянку площею 0,0302 гектара на вулиці Боженка, 49-а. Сам Євген Ткачук написав заяву, що не буде брати участь у голосуванні через конфлікт інтересів.Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала зауважив, що землю на 25 років дають в оренду усім лучанам, які мають там майно.Зрештою обранці громади поновили договір оренди депутату строком на 25 років, тобто, до 2043 року.