Луцькому депутату дали землю в оренду на 25 років
Сьогодні, 15:15
Депутату Луцької міської ради Євгену Ткачуку поновили договір оренди землі для обслуговування будинку, господарських будівель і споруд.
Про це йшлося у середу, 31 жовтня, під час сесії Луцькради.
Так, йдеться про земельну ділянку площею 0,0302 гектара на вулиці Боженка, 49-а. Сам Євген Ткачук написав заяву, що не буде брати участь у голосуванні через конфлікт інтересів.
Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала зауважив, що землю на 25 років дають в оренду усім лучанам, які мають там майно.
Зрештою обранці громади поновили договір оренди депутату строком на 25 років, тобто, до 2043 року.
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Про це йшлося у середу, 31 жовтня, під час сесії Луцькради.
Так, йдеться про земельну ділянку площею 0,0302 гектара на вулиці Боженка, 49-а. Сам Євген Ткачук написав заяву, що не буде брати участь у голосуванні через конфлікт інтересів.
Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала зауважив, що землю на 25 років дають в оренду усім лучанам, які мають там майно.
Зрештою обранці громади поновили договір оренди депутату строком на 25 років, тобто, до 2043 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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