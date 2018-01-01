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На Волині BMW врізався у Volkswagen: одного водія госпіталізували

На Волині BMW врізався у Volkswagen: одного водія госпіталізували
На автодорозі у селищі Торчин автомобіль BMW врізався у Volkswagen. У ДТП один водій травмувався.

Інцидент трапився учора, 30 жовтня, по обіді, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом BMW перебував 23-річний житель Луцького району. Водій, ймовірно, не дотримався дистанції, та зіткнувся із автомобілем Volkswagen, під керуванням 33-річного жителя селища Торчин.

Внаслідок автопригоди водій Volkswagen отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення неврології центральної міської клінічної лікарні.


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Теги: аварія, Торчин
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