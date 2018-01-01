ПриватБанк запустив сервіс оплати покупок і послуг у Telegram*
Сьогодні, 17:23
ПриватБанк інтегрував свою платіжну систему LiqPay в платіжні методи Telegram Payments, що дозволить українським компаніям приймати платежі за допомогою Apple Pay і банківських карток безпосередньо в ботах одного з найпопулярніших месенджерів – так просто, як на відео.
«Тепер бізнесу не потрібно витрачати час, ресурси, гроші на реалізацію сервісу з надання послуг в Інтернеті, – говорить член правління ПриватБанку Сергій Харітіч. – Продавати в смартфоні просто й легко – підключи свій магазин в LiqPay, створи бот у Telegram і приймай оплати».
Першими українськими телеграм-ботами, яким ПриватБанк інтегрував новий сервіс, стали найпопулярніший бот для бронювання та купівлі залізничних квитків @Railwaybot і легендарний сервіс моніторингу відкритих даних держреєстрів @Opendatabot.
За допомогою нових інструментів оплати користувачі @Railwaybot тепер можуть купувати квитки на поїзд просто в Telegram без переходу на веб-сторінки квиткового сервісу.
«Наші користувачі чекали цього великого оновлення сервісу, що приніс Apple Pay і Telegram Payments, які роблять користування продуктом приємнішим, простішим і зручнішим, адже вся процедура триває 30 секунд, – зазначив творець Railwaybot Антон Бібля. – Ми раді, що найбільший банк країни став нашим партнером».
Платежі в Telegram відкривають підприємцям і бізнесу простий доступ до всіх професійних сервісів @Opendatabot для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів. «Opendatabot дає простий доступ до відкритих державних даних і повідомлень про їх зміни для 140 000 користувачів Telegram, – зазначив творець @Opendatabot Олексій Іванкін. – Платежі в Telegram зроблять можливість доступу до наших професійних сервісів майже миттєвою».
Платіжний сервіс у Telegram доступний всім користувачам останньої версії месенджера.
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«Тепер бізнесу не потрібно витрачати час, ресурси, гроші на реалізацію сервісу з надання послуг в Інтернеті, – говорить член правління ПриватБанку Сергій Харітіч. – Продавати в смартфоні просто й легко – підключи свій магазин в LiqPay, створи бот у Telegram і приймай оплати».
Першими українськими телеграм-ботами, яким ПриватБанк інтегрував новий сервіс, стали найпопулярніший бот для бронювання та купівлі залізничних квитків @Railwaybot і легендарний сервіс моніторингу відкритих даних держреєстрів @Opendatabot.
За допомогою нових інструментів оплати користувачі @Railwaybot тепер можуть купувати квитки на поїзд просто в Telegram без переходу на веб-сторінки квиткового сервісу.
«Наші користувачі чекали цього великого оновлення сервісу, що приніс Apple Pay і Telegram Payments, які роблять користування продуктом приємнішим, простішим і зручнішим, адже вся процедура триває 30 секунд, – зазначив творець Railwaybot Антон Бібля. – Ми раді, що найбільший банк країни став нашим партнером».
Платежі в Telegram відкривають підприємцям і бізнесу простий доступ до всіх професійних сервісів @Opendatabot для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів. «Opendatabot дає простий доступ до відкритих державних даних і повідомлень про їх зміни для 140 000 користувачів Telegram, – зазначив творець @Opendatabot Олексій Іванкін. – Платежі в Telegram зроблять можливість доступу до наших професійних сервісів майже миттєвою».
Платіжний сервіс у Telegram доступний всім користувачам останньої версії месенджера.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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