Аварія на Волині: 19-річний мотоцикліст збив пішохода





Про це інформує ГУНП у Волинській області.



За даним фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі у селі Кримне Старовижівського району 19-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Intruder, збив 31-річного пішохода. Постраждалого госпіталізували.Про це інформує ГУНП у Волинській області.За даним фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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