У Луцьку муніципали покарали «майстрів паркування». ФОТО
Сьогодні, 15:52
У Луцьку на вулиці Щусєва інспектори муніципальної варти покарали водіїв, які неправильно припаркували свої автівки.
Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
«Скільки про це говоримо та вчимо водіїв, а результати одні й ті ж», – йдеться у дописі муніципалів.
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Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
«Скільки про це говоримо та вчимо водіїв, а результати одні й ті ж», – йдеться у дописі муніципалів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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