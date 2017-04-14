У Луцьку муніципали покарали «майстрів паркування». ФОТО





Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.



«Скільки про це говоримо та вчимо водіїв, а результати одні й ті ж», – йдеться у дописі муніципалів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Щусєва інспектори муніципальної варти покарали водіїв, які неправильно припаркували свої автівки.Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.«Скільки про це говоримо та вчимо водіїв, а результати одні й ті ж», – йдеться у дописі муніципалів.

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