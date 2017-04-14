вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку муніципали покарали «майстрів паркування». ФОТО

У Луцьку муніципали покарали «майстрів паркування». ФОТО
У Луцьку на вулиці Щусєва інспектори муніципальної варти покарали водіїв, які неправильно припаркували свої автівки.

Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.

«Скільки про це говоримо та вчимо водіїв, а результати одні й ті ж», – йдеться у дописі муніципалів.

У Луцьку муніципали покарали «майстрів паркування». ФОТО
У Луцьку муніципали покарали «майстрів паркування». ФОТО
У Луцьку муніципали покарали «майстрів паркування». ФОТО
У Луцьку муніципали покарали «майстрів паркування». ФОТО
У Луцьку муніципали покарали «майстрів паркування». ФОТО
У Луцьку муніципали покарали «майстрів паркування». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: муніципали, паркування, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дали півгектара землі під дитячу церкву
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Адвокати зробили офіційну заяву щодо нападу на Сафулька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія на Волині: 19-річний мотоцикліст збив пішохода
Сьогодні, 16:01
Судитимуть 20-річного волинянина, який хотів «відкосити» від армії
Сьогодні, 15:59
У Луцьку муніципали покарали «майстрів паркування». ФОТО
Сьогодні, 15:52
Савченко розповів, чому захищає лісників
Сьогодні, 15:45
На Волині BMW врізався у Volkswagen: одного водія госпіталізували
Сьогодні, 15:21
Схожі новини
«Пропіарили» луцьких автохамів «Пропіарили» луцьких автохамів
14 квітень, 2017, 12:49
У Луцьку муніципали полюють на водіїв за паркування на газонах У Луцьку муніципали полюють на водіїв за паркування на газонах
10 квітень, 2017, 11:48
У Луцьку оголосили війну паркуванню на газонах У Луцьку оголосили війну паркуванню на газонах
05 квітень, 2017, 17:35
Автомобілісти-порушники влаштували аншлаг у луцькому парку. ФОТО Автомобілісти-порушники влаштували аншлаг у луцькому парку. ФОТО
29 жовтень, 07:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Підприємець заявив, що депутат Луцькради «ставить йому палки в колеса»
Сьогодні, 16:05
 0
Аварія на Волині: 19-річний мотоцикліст збив пішохода
Сьогодні, 16:01
 0
Судитимуть 20-річного волинянина, який хотів «відкосити» від армії
Сьогодні, 15:59
 0
У Луцьку муніципали покарали «майстрів паркування». ФОТО
Сьогодні, 15:52
 0
Савченко розповів, чому захищає лісників
Сьогодні, 15:45
 0
Медіа
відео
1/8