У Луцьку посеред вулиці – небезпечний люк

У Луцьку на вулиці Потебні з каналізаційного люка зникла кришка.Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів."Інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцька здійснюючи відпрацювання по відданій йому території помітив, що на вулиці Потебні, 44 відсутній люк і є велика ймовірність отримання громадянами травм. Він з’ясував, що даний колодязь обслуговують працівники КП «Луцькводоканал». Про аварійну ситуацію вже повідомлено", - йдеться у повідомленні.