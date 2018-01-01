У Луцьку посеред вулиці – небезпечний люк
Сьогодні, 18:15
У Луцьку на вулиці Потебні з каналізаційного люка зникла кришка.
Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
"Інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцька здійснюючи відпрацювання по відданій йому території помітив, що на вулиці Потебні, 44 відсутній люк і є велика ймовірність отримання громадянами травм. Він з’ясував, що даний колодязь обслуговують працівники КП «Луцькводоканал». Про аварійну ситуацію вже повідомлено", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
"Інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцька здійснюючи відпрацювання по відданій йому території помітив, що на вулиці Потебні, 44 відсутній люк і є велика ймовірність отримання громадянами травм. Він з’ясував, що даний колодязь обслуговують працівники КП «Луцькводоканал». Про аварійну ситуацію вже повідомлено", - йдеться у повідомленні.
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