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У Луцьку посеред вулиці – небезпечний люк

У Луцьку посеред вулиці – небезпечний люк
У Луцьку на вулиці Потебні з каналізаційного люка зникла кришка.

Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.

"Інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцька здійснюючи відпрацювання по відданій йому території помітив, що на вулиці Потебні, 44 відсутній люк і є велика ймовірність отримання громадянами травм. Він з’ясував, що даний колодязь обслуговують працівники КП «Луцькводоканал». Про аварійну ситуацію вже повідомлено", - йдеться у повідомленні.

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Теги: люк, муніципали
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