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Судитимуть 20-річного волинянина, який хотів «відкосити» від армії

Судитимуть 20-річного волинянина, який хотів «відкосити» від армії
У Нововолинську судитимуть 20-річного місцевого мешканця, який хотів ухилитися від призову.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Чоловік пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до військової служби й під особистий підпис отримав повістку про необхідність явки до Нововолинського об’єднаного районного військового комісаріату для відправлення у військову частину.

Попри те, що підстав для відстрочки чи звільнення від призову він не мав та був ознайомлений про кримінальну відповідальність за ухилення від призову, до військкомату молодик без поважних причин не прибув.

Нині його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ст. 335 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до трьох років.

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Теги: суд, Нововолинськ, армія, Волинь
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