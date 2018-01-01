У Сумах в лікарні скоїв суїцид 97-річний чоловік





Про це в середу, 31 жовтня, - повідомляє з посиланням на дані обласної поліції видання



Відзначено, що старий перед суїцидом залишив передсмертну записку, в якій пояснив, що зробив це через сильний біль.



Крім того, відомо, що в цей же день у Сумах у себе вдома повісилася 80-річна жінка. Труп направлено в морг.



Зараз у поліції належить з'ясувати обставини і причини подій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Сумах 30 жовтня в кімнаті лікувального закладу повісився 97-річний чоловік.Про це в середу, 31 жовтня, - повідомляє з посиланням на дані обласної поліції видання Панорама Відзначено, що старий перед суїцидом залишив передсмертну записку, в якій пояснив, що зробив це через сильний біль.Крім того, відомо, що в цей же день у Сумах у себе вдома повісилася 80-річна жінка. Труп направлено в морг.Зараз у поліції належить з'ясувати обставини і причини подій.

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