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У Сумах в лікарні скоїв суїцид 97-річний чоловік

У Сумах в лікарні скоїв суїцид 97-річний чоловік
У Сумах 30 жовтня в кімнаті лікувального закладу повісився 97-річний чоловік.

Про це в середу, 31 жовтня, - повідомляє з посиланням на дані обласної поліції видання Панорама.

Відзначено, що старий перед суїцидом залишив передсмертну записку, в якій пояснив, що зробив це через сильний біль.

Крім того, відомо, що в цей же день у Сумах у себе вдома повісилася 80-річна жінка. Труп направлено в морг.

Зараз у поліції належить з'ясувати обставини і причини подій.

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Теги: суїцид, Суми
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