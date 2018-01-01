Підприємець заявив, що депутат Луцькради «ставить йому палки в колеса»

Петро Шугай заявив, що депутат Олександр Козлюк сказав йому відмовитися від парковки ринку «Шанс» і натомість обіцяв поновлення договору оренди для обслуговування ринку.



Про це йшлося у середу, 31 жовтня, під час сесії Луцькради.



За словами підприємця Петра Шугая, депутат Олександр Козлюк збрехав сказавши, що той не вклав навіть ложку асфальту на території.



«У мене є всі документи, які підтверджують, що я там зробив дорогу. Прозвучала така фраза, що я відмовився від парковки. Під час зустрічі з Козлюком було сказано, щоб відмовитись від неї на користь «АвтоПаркСервісу» і мені мали поновити оренду. Я сплачував усі податки і дозволяв підприємцям користуватися парковкою безкоштовно», - заявив він.



Також Петро Шугай сказав, що КП «Луцькі ринки» - схема для відмивання грошей.



«Протягом трьох років мені морочать голову і не дають займатися підприємницькою діяльністю. А Козлюк це кришує», - додав Шугай.



Натомість Олександр Козлюк сказав, що не було жодних домовленостей щодо парковки. Петро Шугай поставив там тимчасові споруди і, аби не було питань, відмовився від парковки, каже Козлюк.



«Не треба мене лякати. Тут підприємець прийшов і образив мою честь та гідність», - відзначив обранець громади.



Натомість депутат Алла Надточій вважає, що підприємцям, які сплачують податки та слідкують за благоустроєм «ставлять палки в колеса». До того ж, вона жодного разу, попри прохання, не почула звіт про діяльність «Луцьких ринків».



Нагадаємо, підприємцю Петру Шугаю

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький підприємецьзаявив, що депутатсказав йому відмовитися від парковки ринку «Шанс» і натомість обіцяв поновлення договору оренди для обслуговування ринку.Про це йшлося у середу, 31 жовтня, під час сесії Луцькради.За словами підприємця Петра Шугая, депутат Олександр Козлюк збрехав сказавши, що той не вклав навіть ложку асфальту на території.«У мене є всі документи, які підтверджують, що я там зробив дорогу. Прозвучала така фраза, що я відмовився від парковки. Під час зустрічі з Козлюком було сказано, щоб відмовитись від неї на користь «АвтоПаркСервісу» і мені мали поновити оренду. Я сплачував усі податки і дозволяв підприємцям користуватися парковкою безкоштовно», - заявив він.Також Петро Шугай сказав, що КП «Луцькі ринки» - схема для відмивання грошей.«Протягом трьох років мені морочать голову і не дають займатися підприємницькою діяльністю. А Козлюк це кришує», - додав Шугай.Натомість Олександр Козлюк сказав, що не було жодних домовленостей щодо парковки. Петро Шугай поставив там тимчасові споруди і, аби не було питань, відмовився від парковки, каже Козлюк.«Не треба мене лякати. Тут підприємець прийшов і образив мою честь та гідність», - відзначив обранець громади.Натомість депутатвважає, що підприємцям, які сплачують податки та слідкують за благоустроєм «ставлять палки в колеса». До того ж, вона жодного разу, попри прохання, не почула звіт про діяльність «Луцьких ринків».Нагадаємо, підприємцю Петру Шугаю не поновили договір оренди землі під ринком «Шанс»

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