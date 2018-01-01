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«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО

«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО
Голову Волинської обласної державної адміністрації Олександра Савченка вразила школа у Ківерцях – у навчальному закладі ось уже 14 років навчаються за експериментальною системою, тому його вихованці не знають, що таке домашнє завдання.

Савченко відвідав школу 31 жовтня у рамках візиту до Ківерцівського району.

Школа у Ківерцях навіть ззовні мало нагадує навчальний заклад, а більше схожа на великий приватний будинок із гарними умовами. Заклад збудували у 2004 році завдяки благодійникам зі США, які були вихідцями із України.
«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО
«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО
«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО

У 2006 році добудували ще частину приміщення, тому нині діти мають змогу займатися у просторому спортзалі. Також тут є велика їдальня та простора бібліотека і книгосховище.
«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО
«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО

«Ми працюємо за експериментальною програмою. Наш науковий керівник - Микола Петрович Гузик, член кореспондент Академії наук, він розробив свою систему навчання та виховання. Там свої підходи викладу навчального матеріалу. Тому коли ми збиралися відкривати школу, звернулися до нього, адже на той час Ківерці не мали потреби у звичайній школі», - розповіла директор закладу Світлана Свиновей. Відтак, тоді зв’язалися із академіком та застосували його розробки, які дуже нагадують підходи сучасної української школи, які в Україні почали впроваджувати лише у цьому році.
«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО

Наповнюваність класів у школі – до 20 дітей, однак до навчального закладу постійно хочуть потрапити нові школярі через високий знань, які тут пропонують.

«Всі хочуть у нас вчитися. Ми школа повного дня, працюємо із 9 до 17 години. Домашнього завдання у нас немає ще з 2006 року, просто дітям даємо вивчати певний матеріал за блоками, які розробляють вчителі. А також залучаємо наших учнів до творчої роботи та створення проектів», - додала Свиновей.

Перший повний випуск, тобто діти, які з 1 до 11 класу провчилися за експериментальною програмою, у школі був у 2015 році. Вихованці школи показують гарні результати та з легкістю вступають у виші, а дехто обирає освіту за кордоном.
«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО

Цікаво, що саме напередодні у школі відсвяткували День подяки та провели святковий ярмарок. На ньому вдалося виручити 19 тисяч гривень – ці кошти спрямують на подальшу реалізацію проектів, які розроблять школярі.

«Ми намагаємося бути домашньою школою, у нас небагато дітей - 268. Ми знаємо кожну дитину, її обставини і кожному приділяємо увагу. Умови навчання у нас майже домашні», - підсумувала Свиновей.

Голова ОДА Олександр Савченко зауважив, що у закладі помітна рука керівника, а також згуртованість колективу. Тому те, що багато дітей хоче вчитися саме тут, залежить аж ніяк не від приміщення.
«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО
«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО

«Якби був інший персонал, можливо, у школу так багато хто й не рвався. Але зібрана потужна команда, яка розвивається, і навіть раніше, ніж це запровадили на державному рівні, вони почали працювати по проекту нової української школи, залучивши знаменитих людей з Академії наук», - зауважив Савченко. Відтак, фактично провінційна школа дає надзвичайно високий рівень знань. Саме тому люди і хочуть віддавати сюди своїх дітей, а школа потребує розширення.

«Навіть нове приміщення школи не гарантує такої освіти та якості, як тут… Але тут чудово, бо я заходжу в цю школу і думаю, коли всі вже будуть такі», - резюмував Савченко.
«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО
«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО
«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО
«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО
«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО
«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО
«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО
«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО
«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО
«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО
«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО
«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО
«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО

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Теги: Олександр Савченко, школа, Ківерці, експеримент
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