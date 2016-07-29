вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нагородили двох лучан, які затримали розбійника

Нагородили двох лучан, які затримали розбійника
Поліція відзначила двох лучан, які затримали розбійника, котрий вчинив розбійний напад на фінансову установу.

Так, у вівторок, 30 жовтня, головний поліцейський Волині Петро Шпига нагородив наручними годинниками 33-річного та 27-річного жителів Луцька, - інформує ГУНП у Волинській області

Нагадаємо, 18 жовтня, в Луцьку зловмисник у медичній масці, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, здійснив розбійний напад на фінансову установу. Заволодівши сумою в понад 10 тис. грн., чоловік намагався втекти з місця події. Очевидцями події стали двоє друзів. Вони швидко зорієнтувалися в ситуації та затримали правопорушника.

«Пили з другом каву. Вибігають дівчата з приміщення й кричать, що в них грабіжник із пістолетом. Ми спершу й не повірили», - згадує лучанин.

Друзі одразу ж кинулися на допомогу й розпочали наздоганяти зловмисника.

«Вибіг чоловік в капюшоні з пакетом і почав утікати. Кричать, що він із пістолетом, допоможіть спіймати. Нероздумуючи, ми кинулися його наздоганяти. Затримали й тримали до приїзду поліції», - згадує один із хлопців.

Молоді люди не вважають свій вчинок героїчним. Кажуть, так поступив би кожен свідомий українець.

«Приємно, що молоді люди проявили небайдужість і принциповість. Вони не побоялися, що правопорушник був озброєний і затримали його. Це –дозволило поліції розкрити, ще один розбійний напад до якого був причетний цей же зловмисник», - зазначив керівник поліції Волині Петро Шпига.

Поліцейські встановили особу правопорушника, ним виявився 45-річний місцевий мешканець. У ході досудового розслідування слідчі з’ясували також його причетність до скоєння іншого розбійного нападу у вересні цього року. Зловмиснику оголосили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагородили двох лучан, які затримали розбійника
Нагородили двох лучан, які затримали розбійника
Нагородили двох лучан, які затримали розбійника

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відзнака, лучани, розбій, Луцьк, поліція, пістолет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Молодці!!!
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку дали півгектара землі під дитячу церкву
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Адвокати зробили офіційну заяву щодо нападу на Сафулька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нова сміттєсортувальна лінія у Луцьку може отруїти свердловини, – депутат
Сьогодні, 17:04
У луцькому «Промені» – відкриття караоке*
Сьогодні, 16:52
Нагородили двох лучан, які затримали розбійника
Сьогодні, 16:23
Розповіли, як заробити на нерухомості*
Сьогодні, 16:23
«Коли вже будуть всі такі»: Савченка вразила школа у Ківерцях. ФОТО
Сьогодні, 16:15
Схожі новини
Лучанину, який вчинив розбійний напад на кредитну установу, «світить» 7 років тюрми Лучанину, який вчинив розбійний напад на кредитну установу, «світить» 7 років тюрми
19 жовтень, 13:16
Погрожував несправжнім пістолетом: розповіли деталі грабежу у центрі Луцька Погрожував несправжнім пістолетом: розповіли деталі грабежу у центрі Луцька
18 жовтень, 16:51
В Луцьку чоловік погрожував комунальнику пістолетом В Луцьку чоловік погрожував комунальнику пістолетом
29 липень, 2016, 09:51
Лучанина оголосили в розшук за розбій Лучанина оголосили в розшук за розбій
05 червень, 2016, 10:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пора яскравих кольорів минає: фотограф показав золоту осінь у Луцьку
Сьогодні, 17:31
 0
ПриватБанк запустив сервіс оплати покупок і послуг у Telegram*
Сьогодні, 17:23
 0
У центрі Луцька може з’явитися платна парковка
Сьогодні, 17:19
 0
Шикарні умови: як у Ківерцях «трансформувався» найстаріший дитсадок. ФОТО
Сьогодні, 17:12
 0
Нова сміттєсортувальна лінія у Луцьку може отруїти свердловини, – депутат
Сьогодні, 17:04
 0
Медіа
відео
1/8