Нагородили двох лучан, які затримали розбійника





Так, у вівторок, 30 жовтня, головний поліцейський Волині Петро Шпига нагородив наручними годинниками 33-річного та 27-річного жителів Луцька, - інформує ГУНП у Волинській області



Нагадаємо, 18 жовтня, в Луцьку зловмисник у медичній масці, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, здійснив розбійний напад на фінансову установу. Заволодівши сумою в понад 10 тис. грн., чоловік намагався втекти з місця події. Очевидцями події стали двоє друзів. Вони швидко зорієнтувалися в ситуації та затримали правопорушника.



«Пили з другом каву. Вибігають дівчата з приміщення й кричать, що в них грабіжник із пістолетом. Ми спершу й не повірили», - згадує лучанин.



Друзі одразу ж кинулися на допомогу й розпочали наздоганяти зловмисника.



«Вибіг чоловік в капюшоні з пакетом і почав утікати. Кричать, що він із пістолетом, допоможіть спіймати. Нероздумуючи, ми кинулися його наздоганяти. Затримали й тримали до приїзду поліції», - згадує один із хлопців.



Молоді люди не вважають свій вчинок героїчним. Кажуть, так поступив би кожен свідомий українець.



«Приємно, що молоді люди проявили небайдужість і принциповість. Вони не побоялися, що правопорушник був озброєний і затримали його. Це –дозволило поліції розкрити, ще один розбійний напад до якого був причетний цей же зловмисник», - зазначив керівник поліції Волині Петро Шпига.



Поліцейські встановили особу правопорушника, ним виявився 45-річний місцевий мешканець. У ході досудового розслідування слідчі з’ясували також його причетність до скоєння іншого розбійного нападу у вересні цього року. Зловмиснику оголосили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція відзначила двох лучан, які затримали розбійника, котрий вчинив розбійний напад на фінансову установу Так, у вівторок, 30 жовтня, головний поліцейський Волинінагородив наручними годинниками 33-річного та 27-річного жителів Луцька, - інформує ГУНП у Волинській областіНагадаємо, 18 жовтня, в Луцьку зловмисник у медичній масці, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, здійснив розбійний напад на фінансову установу. Заволодівши сумою в понад 10 тис. грн., чоловік намагався втекти з місця події. Очевидцями події стали двоє друзів. Вони швидко зорієнтувалися в ситуації та затримали правопорушника.«Пили з другом каву. Вибігають дівчата з приміщення й кричать, що в них грабіжник із пістолетом. Ми спершу й не повірили», - згадує лучанин.Друзі одразу ж кинулися на допомогу й розпочали наздоганяти зловмисника.«Вибіг чоловік в капюшоні з пакетом і почав утікати. Кричать, що він із пістолетом, допоможіть спіймати. Нероздумуючи, ми кинулися його наздоганяти. Затримали й тримали до приїзду поліції», - згадує один із хлопців.Молоді люди не вважають свій вчинок героїчним. Кажуть, так поступив би кожен свідомий українець.«Приємно, що молоді люди проявили небайдужість і принциповість. Вони не побоялися, що правопорушник був озброєний і затримали його. Це –дозволило поліції розкрити, ще один розбійний напад до якого був причетний цей же зловмисник», - зазначив керівник поліції Волині Петро Шпига.Поліцейські встановили особу правопорушника, ним виявився 45-річний місцевий мешканець. У ході досудового розслідування слідчі з’ясували також його причетність до скоєння іншого розбійного нападу у вересні цього року. Зловмиснику оголосили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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