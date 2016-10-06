Шикарні умови: як у Ківерцях «трансформувався» найстаріший дитсадок. ФОТО

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №1 міста Ківерці після реконструкції став чи не найпопулярнішим у населеному пункті – тут виховують 186 діток, а ще 230 перебуває на черзі.Заклад відвідав голова Волинської ОДА О31 жовтня у рамках робочого візиту у Ківерцівський район.Цей дошкільний навчальний заклад нині можна назвати зразковим. На цій території садочок почав функціонувати ще 74 роки тому, і тут досі є старі приміщення, які колись слугували яслами та їдельнею. Однак у 2013 році запланували оновити та покращити матеріально-технічну базу та взялися до реконструкції та добудови новіших приміщень. Відремонтований за кошти державного, обласного та місцевого бюджетів садочок відкрили у 2016 році.Завідувач ДНЗрозповіла, що садочок має чим похвалитися. Нині тут 8 груп і навчається 186 діток, однак на черзі сюди стоїть ще 230 малюків.«Всі хочуть ходити у перший садок, охочих вистачає», - додала Семенюк.У дитячого закладу є власна пральня та простора актова зала, у якій дітки демонструють свої таланти. Спальні кімнати обладнані сучасними ліжечками, а просторі ігрові зі великими вікнами ущерть заповнені іграшками та навчальними матеріалами.Окрім того, у старому приміщенні, яке використовували як садочок десятки років тому, силами працівників та батьків вихованців облаштували краєзнавчу кімнату. Тут зібрали старовинні рушники та вишиті сорочки, зразки посуду та побутових речей, а на колишній печі облаштували імпровізовану колиску. Діткам розповідають про народні традиції та з дитинства привчають любити свій рідний край.«Це чудово, що є такий етнокуточок у цьому садку, бо коли ще дітей робити патріотами? Коли їм буде вже по 20 років і вони поїдуть до Польщі?», - зауважив голова ОДА.За словами ківерцівського міського голови, про оновлений садок схвально відгукуються буквально усі, хто тут буває. Гарно його оцінювали і гості із міста побратима-Сватова, і делегація гостей із Польщі, які зауважували, що заклад схожий радше на приватний, аніж на державний.Загалом Савченко залишився дуже задоволеним візитом у Ківерцівський район, зауваживши, що сьогодні побачив багато позитиву.Для гостей дівчатка із садочка разом із виховательками виконали два танці. Делегація зустріла гучними оплесками дитячу творчість.«Не дивно, що батьки мають бажання, щоб діти були тут, бо з дитинства вони будуть у красі... Ми тут побачили чудовий колектив і діток, які тут почуваються дійсно щасливими. Вони показали нам гарний хореографічний номер. Діти мають тут всі умови, тому моя душа радіє, але водночас є і якийсь смуток: а коли вже у нас буде так скрізь?» - мовив Савченко. І хоч садочки постійно відкривають, зазвичай до часу, коли заклад зводять, потреба у місцях для дітей вже значно більша.Також посадовець подякував завідувачці садочка та колективу, які разом творять це тепле місце.