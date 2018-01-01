У луцькому «Промені» – відкриття караоке*





Гостей зустрічатимуть та пригощатимуть смачними напоями гарячі хостес.



Розважатиме ведучий Max Freeman (Ізраїль) з конкурсами та подарунками. Також Pj SHOW (м. Львів), Led SHOW (унікальне світлове шоу), Dj Plur / дискотека та Гурт «Lori».



Все це на 3-му поверсі у «George's Club», який знаходиться у розважальному центрі «Промінь».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У боулінг-більярд клубі «George’s Club» 16 листопада о 20:00 відбудеться вечірка з нагоди відкриття караоке-залу.Гостей зустрічатимуть та пригощатимуть смачними напоями гарячі хостес.Розважатиме ведучий Max Freeman (Ізраїль) з конкурсами та подарунками. Також Pj SHOW (м. Львів), Led SHOW (унікальне світлове шоу), Dj Plur / дискотека та Гурт «Lori».Все це на 3-му поверсі у «George's Club», який знаходиться у розважальному центрі «Промінь».

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