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У луцькому «Промені» – відкриття караоке*

У луцькому «Промені» – відкриття караоке*
У боулінг-більярд клубі «George’s Club» 16 листопада о 20:00 відбудеться вечірка з нагоди відкриття караоке-залу.

Гостей зустрічатимуть та пригощатимуть смачними напоями гарячі хостес.

Розважатиме ведучий Max Freeman (Ізраїль) з конкурсами та подарунками. Також Pj SHOW (м. Львів), Led SHOW (унікальне світлове шоу), Dj Plur / дискотека та Гурт «Lori».

Все це на 3-му поверсі у «George's Club», який знаходиться у розважальному центрі «Промінь».

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Теги: Промінь, караоке
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