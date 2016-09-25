Нова сміттєсортувальна лінія у Луцьку може отруїти свердловини, – депутат
Сьогодні, 17:04
Депутат Луцькради Віктор Ящук вважає, що встановлення сортувальної лінії у районі Дубнівського житлового масиву суперечить санітарним нормам.
Про це депутат заявив під час розгляду питання про поводження з твердими побутовими відходами у середу, 31 жовтня.
Згідно з проектом, одним із заходів, спрямованих на вирішення сміттєвої проблеми міста є встановлення сміттєсортувальної лінії в промзоні в районі вулиць Трункіна, неподалік Дубнівського масиву.
«Лінія встановлена з порушенням санітарних норм і знаходиться в охоронній зоні водозабору. Вона може отруїти свердловини», – зазначив Віктор Ящук.
Також депутат запропонував перенести лінію.
Депутати не підтримали пропозицію депутата. Разом з тим, директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась зауважив, що територію становлення лінії досліджувала перевірка і жодних порушень не виявила. Натомість іншого місця у Луцьку, аби встановити сміттєсортувальну лінію, немає.
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Про це депутат заявив під час розгляду питання про поводження з твердими побутовими відходами у середу, 31 жовтня.
Згідно з проектом, одним із заходів, спрямованих на вирішення сміттєвої проблеми міста є встановлення сміттєсортувальної лінії в промзоні в районі вулиць Трункіна, неподалік Дубнівського масиву.
«Лінія встановлена з порушенням санітарних норм і знаходиться в охоронній зоні водозабору. Вона може отруїти свердловини», – зазначив Віктор Ящук.
Також депутат запропонував перенести лінію.
Депутати не підтримали пропозицію депутата. Разом з тим, директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась зауважив, що територію становлення лінії досліджувала перевірка і жодних порушень не виявила. Натомість іншого місця у Луцьку, аби встановити сміттєсортувальну лінію, немає.
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