вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нова сміттєсортувальна лінія у Луцьку може отруїти свердловини, – депутат

Нова сміттєсортувальна лінія у Луцьку може отруїти свердловини, – депутат
Депутат Луцькради Віктор Ящук вважає, що встановлення сортувальної лінії у районі Дубнівського житлового масиву суперечить санітарним нормам.

Про це депутат заявив під час розгляду питання про поводження з твердими побутовими відходами у середу, 31 жовтня.

Згідно з проектом, одним із заходів, спрямованих на вирішення сміттєвої проблеми міста є встановлення сміттєсортувальної лінії в промзоні в районі вулиць Трункіна, неподалік Дубнівського масиву.
«Лінія встановлена з порушенням санітарних норм і знаходиться в охоронній зоні водозабору. Вона може отруїти свердловини», – зазначив Віктор Ящук.

Також депутат запропонував перенести лінію.

Депутати не підтримали пропозицію депутата. Разом з тим, директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась зауважив, що територію становлення лінії досліджувала перевірка і жодних порушень не виявила. Натомість іншого місця у Луцьку, аби встановити сміттєсортувальну лінію, немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сміттєсортувальна лінія, Віктор Ящук, Луцьк, забруднення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дали півгектара землі під дитячу церкву
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Адвокати зробили офіційну заяву щодо нападу на Сафулька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька може з’явитися платна парковка
Сьогодні, 17:19
Шикарні умови: як у Ківерцях «трансформувався» найстаріший дитсадок. ФОТО
Сьогодні, 17:12
Нова сміттєсортувальна лінія у Луцьку може отруїти свердловини, – депутат
Сьогодні, 17:04
У луцькому «Промені» – відкриття караоке*
Сьогодні, 16:52
Нагородили двох лучан, які затримали розбійника
Сьогодні, 16:23
Схожі новини
У Луцьку зафіксували перевищення вмісту гидоти у повітрі у 23 рази. ВІДЕО У Луцьку зафіксували перевищення вмісту гидоти у повітрі у 23 рази. ВІДЕО
29 вересень, 07:14
Луцьк – у топі міст з високим рівнем забруднення повітря Луцьк – у топі міст з високим рівнем забруднення повітря
18 серпень, 16:39
Річка Стир непридатна для купання, — волинський посадовець. ВІДЕО Річка Стир непридатна для купання, — волинський посадовець. ВІДЕО
07 червень, 16:18
У Луцьку затримали водія вантажівки напідпитку без документів У Луцьку затримали водія вантажівки напідпитку без документів
25 вересень, 2016, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пора яскравих кольорів минає: фотограф показав золоту осінь у Луцьку
Сьогодні, 17:31
 0
ПриватБанк запустив сервіс оплати покупок і послуг у Telegram*
Сьогодні, 17:23
 0
У центрі Луцька може з’явитися платна парковка
Сьогодні, 17:19
 0
Шикарні умови: як у Ківерцях «трансформувався» найстаріший дитсадок. ФОТО
Сьогодні, 17:12
 0
Нова сміттєсортувальна лінія у Луцьку може отруїти свердловини, – депутат
Сьогодні, 17:04
 0
Медіа
відео
1/8