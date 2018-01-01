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У центрі Луцька може з’явитися платна парковка

У центрі Луцька може з’явитися платна парковка
У Луцьку хочуть вирішити проблему з паркуванням автомобілів на Театральному майдані.

Про це йшлося у середу, 31 жовтня, під час сесії Луцькради.

Депутат Павло Данильчук зауважив, що Театральний майдан часто запаркований автівками. Він запропонував поставити там обмежувачі руху чи облаштувати платну парковку для вирішення ситуації.

«Ми, швидше за все, або будемо віддавати в приватні руки, або здавати в оренду цю ділянку, бо підприємство не потягне», - відповів директор КП «АвтоПаркСервіс» Сергій Денисенко.

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Теги: Луцьк, парковка
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