У центрі Луцька може з’явитися платна парковка

У Луцьку хочуть вирішити проблему з паркуванням автомобілів на Театральному майдані.Про це йшлося у середу, 31 жовтня, під час сесії Луцькради.Депутатзауважив, що Театральний майдан часто запаркований автівками. Він запропонував поставити там обмежувачі руху чи облаштувати платну парковку для вирішення ситуації.«Ми, швидше за все, або будемо віддавати в приватні руки, або здавати в оренду цю ділянку, бо підприємство не потягне», - відповів директор КП «АвтоПаркСервіс»