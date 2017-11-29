У Києві в квартирі знайшли тіло жінки, яке пролежало там 2 тижні





Правоохоронців викликали сусіди, які відчули неприємний запах, повідомляє



Місцеві жителі розповіли, що в сусідній квартирі проживає жінка-інвалід та вже кілька тижнів її ніхто не бачив.



Прибулі на місце події рятувальники відчинили двері. Поліцейські обстежили квартиру й у ванній кімнаті виявили труп жінки, 1950 року народження, вона сиділа на унітазі.



Попередньо, слідів насильницької смерті не виявлено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одній із квартир Києва в туалеті виявили труп жінки, який пролежав там два тижні.Правоохоронців викликали сусіди, які відчули неприємний запах, повідомляє Інформатор Місцеві жителі розповіли, що в сусідній квартирі проживає жінка-інвалід та вже кілька тижнів її ніхто не бачив.Прибулі на місце події рятувальники відчинили двері. Поліцейські обстежили квартиру й у ванній кімнаті виявили труп жінки, 1950 року народження, вона сиділа на унітазі.Попередньо, слідів насильницької смерті не виявлено.

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