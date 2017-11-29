вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві в квартирі знайшли тіло жінки, яке пролежало там 2 тижні

У Києві в квартирі знайшли тіло жінки, яке пролежало там 2 тижні
В одній із квартир Києва в туалеті виявили труп жінки, який пролежав там два тижні.

Правоохоронців викликали сусіди, які відчули неприємний запах, повідомляє Інформатор.

Місцеві жителі розповіли, що в сусідній квартирі проживає жінка-інвалід та вже кілька тижнів її ніхто не бачив.

Прибулі на місце події рятувальники відчинили двері. Поліцейські обстежили квартиру й у ванній кімнаті виявили труп жінки, 1950 року народження, вона сиділа на унітазі.

Попередньо, слідів насильницької смерті не виявлено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Київ, труп
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дали півгектара землі під дитячу церкву
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Адвокати зробили офіційну заяву щодо нападу на Сафулька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку посеред вулиці – небезпечний люк
Сьогодні, 18:15
«Давайте не позоритись»: у Луцьку посперечалися через названу на честь компартійного діяча вулицю
Сьогодні, 18:03
У Києві в квартирі знайшли тіло жінки, яке пролежало там 2 тижні
Сьогодні, 17:58
Колапсу не буде: у Ковелі врегулювали ситуацію з субсидіями
Сьогодні, 17:45
Пора яскравих кольорів минає: фотограф показав золоту осінь у Луцьку
Сьогодні, 17:31
Схожі новини
У Києві чоловік замерз на смерть У Києві чоловік замерз на смерть
26 вересень, 15:21
У Києві знайшли тіло жінки, заховане під гілками У Києві знайшли тіло жінки, заховане під гілками
29 серпень, 16:06
Лежав близько двох тижнів: у захаращеній квартирі виявили тіло чоловіка Лежав близько двох тижнів: у захаращеній квартирі виявили тіло чоловіка
23 серпень, 10:33
Жахлива знахідка: у Києві виявили труп без голови Жахлива знахідка: у Києві виявили труп без голови
29 листопад, 2017, 14:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучан кличуть на наймоднішу подію осені
Сьогодні, 19:15
 0
П'яні канікули: у луцькому парку «відкачували» групу дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 19:09
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
Хелловінські знижки у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 18:49
 0
Померла водійка, яка в'їхала у дерево на Волині
Сьогодні, 18:42
 0
Медіа
відео
1/8