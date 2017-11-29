У Києві в квартирі знайшли тіло жінки, яке пролежало там 2 тижні
Сьогодні, 17:58
В одній із квартир Києва в туалеті виявили труп жінки, який пролежав там два тижні.
Правоохоронців викликали сусіди, які відчули неприємний запах, повідомляє Інформатор.
Місцеві жителі розповіли, що в сусідній квартирі проживає жінка-інвалід та вже кілька тижнів її ніхто не бачив.
Прибулі на місце події рятувальники відчинили двері. Поліцейські обстежили квартиру й у ванній кімнаті виявили труп жінки, 1950 року народження, вона сиділа на унітазі.
Попередньо, слідів насильницької смерті не виявлено.
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Правоохоронців викликали сусіди, які відчули неприємний запах, повідомляє Інформатор.
Місцеві жителі розповіли, що в сусідній квартирі проживає жінка-інвалід та вже кілька тижнів її ніхто не бачив.
Прибулі на місце події рятувальники відчинили двері. Поліцейські обстежили квартиру й у ванній кімнаті виявили труп жінки, 1950 року народження, вона сиділа на унітазі.
Попередньо, слідів насильницької смерті не виявлено.
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