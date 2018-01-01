Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 1 листопада





У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до +6…+12 градусів, удень – +16…+19.



Вітер південний і південно-східний, 1-4 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до +6…+12 градусів, удень – +16…+19.Вітер південний і південно-східний, 1-4 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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