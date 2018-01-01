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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 1 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 1 листопада
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +6…+12 градусів, удень – +16…+19.

Вітер південний і південно-східний, 1-4 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, прогноз
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