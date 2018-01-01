У Луцьку – показ фільму про першу людину на Місяці





Кіноперегляд пройшов у середу, 31 жовтня, - передає інтернет-видання



Як розповідає координатор проекту Євгеній Мікоян, що Андрій Покровський, який започаткував цей проект, розуміє, що, на жаль, не усі можуть дозволити собі відвідати кінотеатр.



«Наші пенсіонери не настільки забезпечені і не завжди можуть дозволити таке дозвілля, як молодь. Виникла ідея створити проект, який дасть не лише доступність до сучасних фільмів, але і до культурного збагачення. Сьогодні показували біографічну драму про Ніла Армстронга. Я сподіваюсь, що фільм сподобався глядачам адже це справжня історія, яка несе дуже велике емоційне забарвлення», - каже Євгеній.



Проект «Доступний кінотеатр для пенсіонерів» активно долучає старше покоління до культурного життя Луцька і уже давав можливість оцінити такі художні стрічки як «Темні часи», «Усі гроші світу», «8 подруг Оушена», «Крістофер Робін» і «Таємний щоденник Симона Петлюри».



Враженнями від фільму поділився пенсіонер Олексій Валентинович.



Розповідає, що застав період коли Ніл Армстронг ступив на місяць. На жаль у радянські часи цю події не висвітлили повноцінно, тому чоловік з великим захопленням переглянув фільм.



«У мої молоді роки історію Ніла подавали не як перемогу, а як щось буденне. Я люблю відвідувати кінотетр і така ініціатива від Андрія Покровського чудова», - ділиться пан Олексій.



Олександр Герасимович брав участь у будівництві «Променя» ще до реконструкції. Чоловік розповів, що приємно вражений змінами та оригіналіністю закладу.



«Перший «Промінь» проектувався за радянськмим стандартами. Для переферійних міст таких, як Луцьк заборонялося робити щось оригінальне. Після реконструкція я просто у захваті, дуже гарно, я би сказав файно», - резюмує пенсіонер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках проекту «Доступний кінотеатр для пенсіонерів», який реалізовує Громадянський Рух «Свідомі» разом із РЦ «Промінь» та Multiplex, відбувся показ художнього фільму «Перша людина».Кіноперегляд пройшов у середу, 31 жовтня, - передає інтернет-видання Волинь24 Як розповідає координатор проекту, що, який започаткував цей проект, розуміє, що, на жаль, не усі можуть дозволити собі відвідати кінотеатр.«Наші пенсіонери не настільки забезпечені і не завжди можуть дозволити таке дозвілля, як молодь. Виникла ідея створити проект, який дасть не лише доступність до сучасних фільмів, але і до культурного збагачення. Сьогодні показували біографічну драму про Ніла Армстронга. Я сподіваюсь, що фільм сподобався глядачам адже це справжня історія, яка несе дуже велике емоційне забарвлення», - каже Євгеній.Проект «Доступний кінотеатр для пенсіонерів» активно долучає старше покоління до культурного життя Луцька і уже давав можливість оцінити такі художні стрічки як «Темні часи», «Усі гроші світу», «8 подруг Оушена», «Крістофер Робін» і «Таємний щоденник Симона Петлюри».Враженнями від фільму поділився пенсіонерРозповідає, що застав період коли Ніл Армстронг ступив на місяць. На жаль у радянські часи цю події не висвітлили повноцінно, тому чоловік з великим захопленням переглянув фільм.«У мої молоді роки історію Ніла подавали не як перемогу, а як щось буденне. Я люблю відвідувати кінотетр і така ініціатива від Андрія Покровського чудова», - ділиться пан Олексій.Олександр Герасимович брав участь у будівництві «Променя» ще до реконструкції. Чоловік розповів, що приємно вражений змінами та оригіналіністю закладу.«Перший «Промінь» проектувався за радянськмим стандартами. Для переферійних міст таких, як Луцьк заборонялося робити щось оригінальне. Після реконструкція я просто у захваті, дуже гарно, я би сказав файно», - резюмує пенсіонер.

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