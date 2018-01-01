Аварія в Луцьку: зіткнулися легковик і вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 21:30
На вулиці Рівненській в Луцьку ввечері сьогодні, 31 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це пишуть Волинські Новини.
За словами очевидців, близько 20.30 поблизу готелю «Лучеськ» зіткнулися легковик Skoda та вантажівка DAF.
Зазначається, що легковик зазнав незначних пошкоджень.
Про деталі ДТП - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пишуть Волинські Новини.
За словами очевидців, близько 20.30 поблизу готелю «Лучеськ» зіткнулися легковик Skoda та вантажівка DAF.
Зазначається, що легковик зазнав незначних пошкоджень.
Про деталі ДТП - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Врятований лебідь оселився у родини волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
П’яних дітей відкачували у лікарні. Подробиці інциденту в Луцьку
Сьогодні, 22:01
Аварія в Луцьку: зіткнулися легковик і вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 21:30
У Луцьку – показ фільму про першу людину на Місяці
Сьогодні, 21:18
Після чаркування волинянин застрелив сусіда
Сьогодні, 21:11