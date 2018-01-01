Аварія в Луцьку: зіткнулися легковик і вантажівка. ФОТО





Про це пишуть



За словами очевидців, близько 20.30 поблизу готелю «Лучеськ» зіткнулися легковик Skoda та вантажівка DAF.



Зазначається, що легковик зазнав незначних пошкоджень.



Про деталі ДТП - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Рівненській в Луцьку ввечері сьогодні, 31 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це пишуть Волинські Новини За словами очевидців, близько 20.30 поблизу готелю «Лучеськ» зіткнулися легковик Skoda та вантажівка DAF.Зазначається, що легковик зазнав незначних пошкоджень.Про деталі ДТП - згодом.

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