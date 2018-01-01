вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аварія в Луцьку: зіткнулися легковик і вантажівка. ФОТО

Аварія в Луцьку: зіткнулися легковик і вантажівка. ФОТО
На вулиці Рівненській в Луцьку ввечері сьогодні, 31 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це пишуть Волинські Новини.

За словами очевидців, близько 20.30 поблизу готелю «Лучеськ» зіткнулися легковик Skoda та вантажівка DAF.

Зазначається, що легковик зазнав незначних пошкоджень.

Про деталі ДТП - згодом.

Аварія в Луцьку: зіткнулися легковик і вантажівка. ФОТО
Аварія в Луцьку: зіткнулися легковик і вантажівка. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дали півгектара землі під дитячу церкву
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Адвокати зробили офіційну заяву щодо нападу на Сафулька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Врятований лебідь оселився у родини волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
П’яних дітей відкачували у лікарні. Подробиці інциденту в Луцьку
Сьогодні, 22:01
Аварія в Луцьку: зіткнулися легковик і вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 21:30
У Луцьку – показ фільму про першу людину на Місяці
Сьогодні, 21:18
Після чаркування волинянин застрелив сусіда
Сьогодні, 21:11
Схожі новини
У Луцьку за півдня трапилось вісім аварій. ФОТО У Луцьку за півдня трапилось вісім аварій. ФОТО
Сьогодні, 14:16
У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 11:55
У Луцьку «чобіток» влетів у джип. ФОТО У Луцьку «чобіток» влетів у джип. ФОТО
30 жовтень, 11:50
Хотів проскочити: у Луцьку водій легковика спричинив аварію. ФОТО Хотів проскочити: у Луцьку водій легковика спричинив аварію. ФОТО
30 жовтень, 09:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ТМ «Щедрик» – унікальна молочна продукція, рекомендована дітям*
Сьогодні, 10:00
 1
Врятований лебідь оселився у родини волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
 0
П’яних дітей відкачували у лікарні. Подробиці інциденту в Луцьку
Сьогодні, 22:01
 0
Аварія в Луцьку: зіткнулися легковик і вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 21:30
 0
У Луцьку – показ фільму про першу людину на Місяці
Сьогодні, 21:18
 0
Медіа
відео
1/8