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Загиблим бійцям хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин Волині»

Загиблим бійцям хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин Волині»
У Волинській обласній раді хочуть, аби звання «Почесний громадянин Волині» присвоювали усім загиблим в російсько-українській війні волинянам.

Про це йшлося під час засідання постійної комісії облради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією 31 жовтня, - повідомляє Район.in.ua.

За словами голови комісії Анатолія Вітіва, на минулому засіданні до них звернулися родичі загиблих воїнів АТО з пропозицією, щоб бійцям присвоїли звання «Почесний громадянин Волині». Тому, аби це зробити, потрібно було внести зміни до положення, яке функціонувало попередньо.

Тож до пункту про звання пропонується внести зміни: присвоювати особам, які мають видатні заслуги, а також зробили значний особистий внесок в розвиток народного господарства області, її науки, освіти, охорони здоров'я, культури та спорту, чия виробнича, науково-просвітницька та громадська діяльність одержала визнання, а також воїнам за мужність, героїзм, які вони проявили у захисті територіальної цілісності України під час російсько-української війни.


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Теги: атовці, Волинь
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