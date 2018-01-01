Загиблим бійцям хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин Волині»





Про це йшлося під час засідання постійної комісії облради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією 31 жовтня, - повідомляє



За словами голови комісії Анатолія Вітіва, на минулому засіданні до них звернулися родичі загиблих воїнів АТО з пропозицією, щоб бійцям присвоїли звання «Почесний громадянин Волині». Тому, аби це зробити, потрібно було внести зміни до положення, яке функціонувало попередньо.



Тож до пункту про звання пропонується внести зміни: присвоювати особам, які мають видатні заслуги, а також зробили значний особистий внесок в розвиток народного господарства області, її науки, освіти, охорони здоров'я, культури та спорту, чия виробнича, науково-просвітницька та громадська діяльність одержала визнання, а також воїнам за мужність, героїзм, які вони проявили у захисті територіальної цілісності України під час російсько-української війни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній раді хочуть, аби звання «Почесний громадянин Волині» присвоювали усім загиблим в російсько-українській війні волинянам.Про це йшлося під час засідання постійної комісії облради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією 31 жовтня, - повідомляє Район.in.ua За словами голови комісії, на минулому засіданні до них звернулися родичі загиблих воїнів АТО з пропозицією, щоб бійцям присвоїли звання «Почесний громадянин Волині». Тому, аби це зробити, потрібно було внести зміни до положення, яке функціонувало попередньо.Тож до пункту про звання пропонується внести зміни: присвоювати особам, які мають видатні заслуги, а також зробили значний особистий внесок в розвиток народного господарства області, її науки, освіти, охорони здоров'я, культури та спорту, чия виробнича, науково-просвітницька та громадська діяльність одержала визнання, а також воїнам за мужність, героїзм, які вони проявили у захисті територіальної цілісності України під час російсько-української війни.

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