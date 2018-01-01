Добру бути: одинокі лучани потребують підтримки
Сьогодні, 22:28
Зворушливою історією, яка спонукає лучан до підтримки одиноких людей, поділилася у мережі користувачка Олена Шелкович.
Допис вона оприлюднила у спільноті «Теревені про Луцьк» у Facebook.
Жінка опублікувала світлину бабусі, яку звати Олена Григорівна. В одному із луцьких гіпермаркетів старенька звернулась по допомогу, оскільки не могла розібратись, як зважити капустину.
«Я допомогла й пішла до ящиків з яблуками. Вибираючи фрукти, помітила, що бабуся кладе капустинку назад; звернула увагу на те, що в руці мне п'ятигривневу купюру. Думаю, кожен здогадається, що було далі. Скажу лише, що бабуся сьогодні поверталась додому задоволеною. Сльози радості й сорому виднілись у бабусі Олени на очах», - пише жінка.
«Вже йдучи у своїх справах, стала розпитувати де вона живе, про родичів, пенсію. Отже, бабуся мешкає на Львівській, з родичів-один син (я не зрозуміла де він і що він), пенсію отримує мінімальну. Лучани, Олена Григоріївна, як і багато інших одиноких людей, потребує нашої з вами допомоги», - додала користувачка.
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Допис вона оприлюднила у спільноті «Теревені про Луцьк» у Facebook.
Жінка опублікувала світлину бабусі, яку звати Олена Григорівна. В одному із луцьких гіпермаркетів старенька звернулась по допомогу, оскільки не могла розібратись, як зважити капустину.
«Я допомогла й пішла до ящиків з яблуками. Вибираючи фрукти, помітила, що бабуся кладе капустинку назад; звернула увагу на те, що в руці мне п'ятигривневу купюру. Думаю, кожен здогадається, що було далі. Скажу лише, що бабуся сьогодні поверталась додому задоволеною. Сльози радості й сорому виднілись у бабусі Олени на очах», - пише жінка.
«Вже йдучи у своїх справах, стала розпитувати де вона живе, про родичів, пенсію. Отже, бабуся мешкає на Львівській, з родичів-один син (я не зрозуміла де він і що він), пенсію отримує мінімальну. Лучани, Олена Григоріївна, як і багато інших одиноких людей, потребує нашої з вами допомоги», - додала користувачка.
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