Добру бути: одинокі лучани потребують підтримки

Зворушливою історією, яка спонукає лучан до підтримки одиноких людей, поділилася у мережі користувачкаДопис вона оприлюднила у спільноті «Теревені про Луцьк» у Facebook.Жінка опублікувала світлину бабусі, яку звати. В одному із луцьких гіпермаркетів старенька звернулась по допомогу, оскільки не могла розібратись, як зважити капустину.«Я допомогла й пішла до ящиків з яблуками. Вибираючи фрукти, помітила, що бабуся кладе капустинку назад; звернула увагу на те, що в руці мне п'ятигривневу купюру. Думаю, кожен здогадається, що було далі. Скажу лише, що бабуся сьогодні поверталась додому задоволеною. Сльози радості й сорому виднілись у бабусі Олени на очах», - пише жінка.«Вже йдучи у своїх справах, стала розпитувати де вона живе, про родичів, пенсію. Отже, бабуся мешкає на Львівській, з родичів-один син (я не зрозуміла де він і що він), пенсію отримує мінімальну. Лучани, Олена Григоріївна, як і багато інших одиноких людей, потребує нашої з вами допомоги», - додала користувачка.