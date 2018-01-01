Священик назбирав біля церкви на Волині декілька відер грибів. ФОТО

Андрій Сидор набрав під церквою кілька відер опеньків.



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Світлинами з грибним «уловом» декан Горохівського деканату, настоятель Свято-Вознесенського храму у Горохові отець Андрій Сидор поділився на своїй сторінці у Facebook.



«Хтось до лісу, а я біля храму», – підписав фото автор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Священик з Горохованабрав під церквою кілька відер опеньків.Про це повідомляє Район. Горохів Світлинами з грибним «уловом» декан Горохівського деканату, настоятель Свято-Вознесенського храму у Горохові отець Андрій Сидор поділився на своїй сторінці у Facebook.«Хтось до лісу, а я біля храму», – підписав фото автор.

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