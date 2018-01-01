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Священик назбирав біля церкви на Волині декілька відер грибів. ФОТО

Священик назбирав біля церкви на Волині декілька відер грибів. ФОТО
Священик з Горохова Андрій Сидор набрав під церквою кілька відер опеньків.

Про це повідомляє Район. Горохів.

Світлинами з грибним «уловом» декан Горохівського деканату, настоятель Свято-Вознесенського храму у Горохові отець Андрій Сидор поділився на своїй сторінці у Facebook.

«Хтось до лісу, а я біля храму», – підписав фото автор.


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Теги: курйоз, Волинь
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