Через перепади напруги страждають мешканці сіл біля Луцька. ВІДЕО





Про це повідомляє



Через такі несправності у людей згоріла побутова техніка а ті, кому вдалось вберегтись, перестали нею користуватись.



У соцмережах навіть влаштували перекличку. З’ясувалось, що під «роздачу» потрапили сотні родин.



Подробиці – в сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці восьми населених пунктів у Луцькому районі останнім часом не знають, чого чекати від енергетиків. Розповідають, що світло то зникає, то з’являється.Про це повідомляє Перший із посиланням на СфераTV.Через такі несправності у людей згоріла побутова техніка а ті, кому вдалось вберегтись, перестали нею користуватись.У соцмережах навіть влаштували перекличку. З’ясувалось, що під «роздачу» потрапили сотні родин.Подробиці – в сюжеті.

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