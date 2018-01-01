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Через перепади напруги страждають мешканці сіл біля Луцька. ВІДЕО

Через перепади напруги страждають мешканці сіл біля Луцька. ВІДЕО
Мешканці восьми населених пунктів у Луцькому районі останнім часом не знають, чого чекати від енергетиків. Розповідають, що світло то зникає, то з’являється.

Про це повідомляє Перший із посиланням на СфераTV.

Через такі несправності у людей згоріла побутова техніка а ті, кому вдалось вберегтись, перестали нею користуватись.

У соцмережах навіть влаштували перекличку. З’ясувалось, що під «роздачу» потрапили сотні родин.

Подробиці – в сюжеті.



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Теги: світло
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