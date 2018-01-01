Через перепади напруги страждають мешканці сіл біля Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 01:38
Мешканці восьми населених пунктів у Луцькому районі останнім часом не знають, чого чекати від енергетиків. Розповідають, що світло то зникає, то з’являється.
Про це повідомляє Перший із посиланням на СфераTV.
Через такі несправності у людей згоріла побутова техніка а ті, кому вдалось вберегтись, перестали нею користуватись.
У соцмережах навіть влаштували перекличку. З’ясувалось, що під «роздачу» потрапили сотні родин.
Подробиці – в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Перший із посиланням на СфераTV.
Через такі несправності у людей згоріла побутова техніка а ті, кому вдалось вберегтись, перестали нею користуватись.
У соцмережах навіть влаштували перекличку. З’ясувалось, що під «роздачу» потрапили сотні родин.
Подробиці – в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Через перепади напруги страждають мешканці сіл біля Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 01:38
1 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Загиблим бійцям хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин Волині»
31 жовтень, 23:10
Добру бути: одинокі лучани потребують підтримки
31 жовтень, 22:28