У місті на Волині встановили ліхтарі на 4 вулицях
Сьогодні, 04:49
На чотирьох вулицях у місті Рожище на Волині встановили ліхтарі із використанням енергоощадних технологій.
Про це повідомили у міськраді.
Зокрема встановили 14 світлоточок на вулицях Набережна й Сухарєва та 16 – на Макаренка й Дорошенка.
На реалізацію першого проекту з міського бюджету було виділено 93 тисячі гривень, а другого – 109,6 тисячі гривень.
Наразі йде оформлення документів для підключення об’єктів до електромережі.
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Про це повідомили у міськраді.
Зокрема встановили 14 світлоточок на вулицях Набережна й Сухарєва та 16 – на Макаренка й Дорошенка.
На реалізацію першого проекту з міського бюджету було виділено 93 тисячі гривень, а другого – 109,6 тисячі гривень.
Наразі йде оформлення документів для підключення об’єктів до електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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