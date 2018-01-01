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У місті на Волині встановили ліхтарі на 4 вулицях

У місті на Волині встановили ліхтарі на 4 вулицях
На чотирьох вулицях у місті Рожище на Волині встановили ліхтарі із використанням енергоощадних технологій.

Про це повідомили у міськраді.

Зокрема встановили 14 світлоточок на вулицях Набережна й Сухарєва та 16 – на Макаренка й Дорошенка.

На реалізацію першого проекту з міського бюджету було виділено 93 тисячі гривень, а другого – 109,6 тисячі гривень.

Наразі йде оформлення документів для підключення об’єктів до електромережі.

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Теги: ліхтар, Волинь
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