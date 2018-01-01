У місті на Волині встановили ліхтарі на 4 вулицях





Про це повідомили у міськраді.



Зокрема встановили 14 світлоточок на вулицях Набережна й Сухарєва та 16 – на Макаренка й Дорошенка.



На реалізацію першого проекту з міського бюджету було виділено 93 тисячі гривень, а другого – 109,6 тисячі гривень.



Наразі йде оформлення документів для підключення об’єктів до електромережі.



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