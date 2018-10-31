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Деталі ДТП у Луцьку: не розминулися тролейбус, вантажівка і легковик

Деталі ДТП у Луцьку: не розминулися тролейбус, вантажівка і легковик
У Луцьку на вулиці Рівненській сталася подвійна дорожньо-транспортна пригода.

Про це пише ВолиньUA.

На дорозі не розминулися тролейбус, легковик та вантажівка.

Як розповідають свідки аварії водій легковика не дотримався ПДР і влетів у тролейбус і згодом зіткнувся з фурою.

На щастя, ніхто не постраждав.


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Теги: ДТП, Луцьк
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