Деталі ДТП у Луцьку: не розминулися тролейбус, вантажівка і легковик

сталася подвійна дорожньо-транспортна пригода.



Про це пише



На дорозі не розминулися тролейбус, легковик та вантажівка.



Як розповідають свідки аварії водій легковика не дотримався ПДР і влетів у тролейбус і згодом зіткнувся з фурою.



На щастя, ніхто не постраждав.





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