Деталі ДТП у Луцьку: не розминулися тролейбус, вантажівка і легковик
Сьогодні, 00:29
У Луцьку на вулиці Рівненській сталася подвійна дорожньо-транспортна пригода.
Про це пише ВолиньUA.
На дорозі не розминулися тролейбус, легковик та вантажівка.
Як розповідають свідки аварії водій легковика не дотримався ПДР і влетів у тролейбус і згодом зіткнувся з фурою.
На щастя, ніхто не постраждав.
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Про це пише ВолиньUA.
На дорозі не розминулися тролейбус, легковик та вантажівка.
Як розповідають свідки аварії водій легковика не дотримався ПДР і влетів у тролейбус і згодом зіткнувся з фурою.
На щастя, ніхто не постраждав.
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