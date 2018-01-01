Не було вказівок, - луцький депутат про відсутність декларації

Андрій Білан поки не заповнив електронної декларації.



Про це повідомляє інтернет-видання



Білан пояснив, що поки не отримував таких вказівок від секретаріату міськради.



«Від сьогодні я став повноважним, тож в мене є декілька днів, щоб подати декларацію. Я буду керуватися вказівками секретаріату Луцької міської ради, як тільки скажуть, які дії мені робити, я буду виконувати», - пообіцяв Андрій Білан.



Також він розповів, що у 2015 році балотувався від виборчого округу №11, який охоплює Старе місто, проте працювати планує із лучанами з будь-яких куточків міста, незалежно від округу.



Нагадаємо, що депутат фракції ВО «Свобода» Богдан Вавринюк 20 вересня вирішив скласти мандат депутата міської ради, оскільки не має достатньо часу, аби приділяти його роботі у ЛМР. 26 вересня депутати підтримали рішення Богдана Вавринюка скласти депутатські повноваження.



До слова, наступним у списку міської організації ВО «Свобода», згідно з результатами голосування на місцевих виборах 2015 року, був Ігор Баранчук. Однак, він написав заяву про відмову від отримання мандату, яка була прийнята ТВК.



У підсумку комісія визнала обраним депутатом Луцької міськради наступного по списку Андрія Білана. Сьогодні, 31 першого жовтня, він отримав депутатський мандат та можливість брати участь у голосуваннях ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новий депутат Луцької міськрадипоки не заповнив електронної декларації.Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24 Білан пояснив, що поки не отримував таких вказівок від секретаріату міськради.«Від сьогодні, тож в мене є декілька днів, щоб подати декларацію. Я буду керуватися вказівками секретаріату Луцької міської ради, як тільки скажуть, які дії мені робити, я буду виконувати», - пообіцяв Андрій Білан.Також він розповів, що у 2015 році балотувався від виборчого округу №11, який охоплює Старе місто, проте працювати планує із лучанами з будь-яких куточків міста, незалежно від округу.Нагадаємо, що депутат фракції ВО «Свобода» Богдан Вавринюк 20 вересня вирішив скласти мандат депутата міської ради, оскільки не має достатньо часу, аби приділяти його роботі у ЛМР. 26 вересня депутати підтримали рішенняДо слова, наступним у списку міської організації ВО «Свобода», згідно з результатами голосування на місцевих виборах 2015 року, був. Однак, він написав заяву про відмову від отримання мандату, яка була прийнята ТВК.У підсумку комісія визнала обраним депутатом Луцької міськради наступного по списку Андрія Білана. Сьогодні, 31 першого жовтня, він отримав депутатський мандат та можливість брати участь у голосуваннях ради.

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